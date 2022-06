Corpus Christi: celebrações em Belém homenageiam o corpo e sangue de Jesus Cristo

As celebrações de Corpus Christi, na capital paraense, começaram às 7h desta quinta-feira (16), em várias igrejas católicas. A principal celebração da Arquidiocese de Belém é a da Catedral Metropolitana, presidida por dom Alberto Taveira Corrêa. Após a Santa Missa, que celebra e homenageia o corpo e o sangue de Jesus Cristo, haverá uma procissão para a Igreja do Carmo.

Ainda em Belém, a tradição dos tapetes de serragem de Corpus Christi pode ser conferida na Igreja da Santíssima Trindade, no bairro da Campina. A obra de vários jovens voluntários da comunidade da paróquia já pode ser vista.

Agentes de trânsito da Semob darão apoio à procissão de Corpus Christi no centro de Belém. O evento, com a concentração dos participantes às 8 horas na Igreja do Rosário, irá percorrer a rua Aristides Lobo, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, avenida Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio e rua Gama Abreu, na Igreja Matriz Paróquia Santíssima Trindade. A previsão de liberação do trânsito é às 13 horas.

Programação nas paróquias - 16 de junho - Solenidade de Corpus Christi

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

· 7h30 - Procissão saindo da Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria para Basílica (missa na chegada, às 9h)

· Missa às 7h, 9h, 12h, 18h.

Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida- Pedreira

· 7h - Missa e procissão

· 18h30 - Missa e adoração ao Santíssimo Sacramento

Paróquia Santíssima Trindade- Campina

· 8h30 - Missa e procissão para Igreja do Rosário

· 18h30 - Missa Solene (Igreja Matriz)

Paróquia São Francisco Xavier- Marco

· 7h30 - Missa e procissão (saída da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe)

Paróquia São João Paulo II - Souza

· 18h - Missa e Procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro

· 7h - Comunidade de Santa Rita - Procissão até a Igreja Matriz.

· 15h - Adoração

· 18h - Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Cidade velha

· 7h - Missa seguida procissão

Paróquia de São Raimundo Nonato- Umarizal

· 6h30 - Missa e procissão (Capela São João Batista)

· 18h - Missa (Capela da Medalha Milagrosa)

Paróquia São Geraldo Magela- Val-de-Cães

· 8h - Missa e procissão

Paróquia São Jorge- Marambaia

· 7h - Missa e procissão

Paróquia São Judas Tadeu – Condor

· 7h - Missa

· 8h - Adoração até às 17h30

· 18h - Missa seguida de procissão

Paróquia Arcanjo São Miguel - Ananindeua

· 17h30 - Procissão e missa

Paróquia Menino Deus – Marituba

· 7h - Missa e procissão

· 18h - Missa Solene

Paróquia São Francisco de Assis Murinin - Benevides

· 8h - Procissão e missa

Paróquia Santa Edwiges – Mangueirão

· 15h - Adoração

· 19h - Missa Solene

Paróquia Jesus Bom Samaritano- Tapanã

· 7h30 - Missa e procissão

· 19h - Missa Solene

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças- Icoaraci

·Missa e procissão às 7h Igreja São Sebastião- Orla de Icoaraci

Paróquia Imaculada Conceição- Outeiro

· 7h - Missa

· 8h - Adoração das 8h às 18h, ao final e saída da procissão Comunidade Nossa das Graças para Igreja Matriz