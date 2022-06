Corpus Christi e arraial junino mudam trânsito no centro de Belém

Em virtude da realização do "Arraial da Nossa Gente" na Praça Waldemar Henrique, a partir desta quarta-feira (15), e do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (16), o trânsito no centro de Belém sofre alterações. Ainda na noite desta quarta-feira (15), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fará a interdição provisória de vias próximas à Praça Maestro Waldemar Henrique, para a realização da programação do “Arraial da Nossa Gente”. O festejo junino, promovido pela Prefeitura de Belém, começa nesta quarta-feira, 15, e vai até o dia 30 de junho.

Durante essa programação, que começa todos os dias sempre as 17h, ficará impedido totalmente o acesso de veículos nos cruzamentos da travessa Frei Gil com a rua Gaspar Viana e entre rua Municipalidade e avenida Marechal Hermes (pista da esquerda). Ocorrerá também a interdição parcial na avenida Marechal Hermes, entre Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos. Ainda foi determinada a interdição parcial da avenida Assis de Vasconcelos, no perímetro da Municipalidade até a Marechal Hermes, somente às sextas, sábados e domingos.

Ônibus

Por causa do evento, a Semob fará o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam nos trechos de vias interditados. Para as linhas que operam pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Serzedelo Corrêa seguirão pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, a destino.

Já as linhas que operam pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré farão o trajeto pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, avenida Nazaré, a destino.

Para as linhas que operam via avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Serzedelo Corrêa ou avenida Nazaré farão o caminho pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, a destino.

E as linhas que operam via avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas, avenida Assis de Vasconcelos e rua Gaspar Viana farão avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, avenida Assis de Vasconcelos, rua Gaspar Viana, a destino.

Corpus Christi

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, agentes de Trânsito da Semob darão apoio à procissão de Corpus Christi. O evento, com a concentração dos participantes às 8 horas na Igreja do Rosário, irá percorrer a rua Aristides Lobo, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, avenida Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio e rua Gama Abreu, na Igreja Matriz Paróquia Santíssima Trindade. A previsão de liberação do trânsito é às 13 horas.

Assembleia de Deus

A partir deste sábado (18), a Semob também fará o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam na avenida Presidente Vargas para as celebrações do Aniversário da Igreja da Assembleia de Deus. Para realização do evento, a avenida Presidente Vargas e a rua 1º de Março ficarão interditadas, a partir das 9h. A Semob determinou a mudança temporária dos itinerários das seguintes linhas de ônibus:

As linhas que operam via avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, Travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Serzedelo Corrêa ou avenida Nazaré seguirão pela avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Portugal, rua Ignácio Guilhon, avenida 16 de Novembro, avenida Almirante Tamandaré, rua Gama Abreu, avenida Serzedelo Corrêa ou avenida Nazaré, a destino.

As linhas que operam via avenida Marechal Hermes, avenida 1º de Março, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e rua Gaspar Viana farão o caminho pela avenida Marechal Hermes, travessa Piedade, avenida Boulevard Castilhos França, avenida Portugal, rua Ignácio Guilhon, avenida 16 de Novembro, avenida Almirante Tamandaré, rua Gama Abreu, contorno na Praça da República, avenida Assis de Vasconcelos, rua Gaspar Viana, a destino.

Arraial do Pavulagem

O trânsito estará interditado para a realização de mais uma edição do Arrastão do Arraial do Pavulagem, que ocorre neste domingo (19). A saída do cortejo está prevista para as 7 horas, da Praça da República, e segue pela avenida Presidente Vargas até a Praça dos Estivadores. O término das festividades está marcado para as 16 horas.