Corpus Christi em Capanema: veja como foi a tradicional procissão em tapetes de serragem

Milhares de católicos celebraram, na manhã desta quinta-feira (19/6), mais uma edição da Solenidade de Corpus Christi no município de Capanema, nordeste paraense. A concentração começou desde cedo, em frente à praça Frei Hermes. Às 7h, começou a missa campal presidida por Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Em seguida, por volta das 9h, os fiéis saíram em procissão com o Santíssimo Sacramento por cima dos famosos tapetes coloridos de serragem, que chegam a quilômetros de extensão. Esses tapaetes são feitos por moradores e jovens de comunidades católicas, e representam a fé e a devoção ao Corpo de Cristo, além de serem um símbolo da união e identidade da comunidade.

Neste ano, a festividade recebe como “Peregrinos da Esperança, Caminhando com Cristo na Eucaristia”, com o lema “Levanta-te e come! Ainda tens um caminho longo a percorrer”. À noite, a festividade continua com o Corpus Christi Musical, com show do cantor Jonny Mendes, no espaço de eventos do loteamento Vale.

O significado da solenidade de Corpus Christi

A Solenidade de Corpus Christi é uma festa litúrgica da Igreja Católica celebrada na quinta-feira após a Solenidade da Santíssima Trindade. Seu objetivo é adorar e honrar publicamente a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia — o Corpo e Sangue de Cristo sob as espécies do pão e do vinho. A festa foi instituída no século XIII, por iniciativa de Santa Juliana de Cornillon, e oficializada pelo Papa Urbano IV em 1264.

A tradição em Capanema

Em Capanema, no nordeste do Pará, essa celebração ganhou contornos únicos e se tornou uma das mais significativas manifestações religiosas e culturais da região. Desde 1976, a comunidade católica local se mobiliza para confeccionar extensos tapetes de serragem colorida pelas ruas da cidade, por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento.

Essa tradição começou com a iniciativa de alguns jovens que, inspirados pela fé, decidiram ornamentar o percurso da procissão com tapetes artísticos. O gesto simples cresceu e, ao longo dos anos, envolveu centenas de voluntários, tornando-se uma marca registrada da cidade.

Reconhecimento

O reconhecimento da importância dessa celebração veio em 2011, quando a procissão de Corpus Christi em Capanema foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará pela Lei N°7.518, sancionada pelo então governador Simão Jatene.

Em 2022, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC), reforçou esse reconhecimento, destacando a festividade como uma das mais importantes do estado.

A cada ano, a celebração atrai milhares de fiéis e visitantes, que se encantam com a beleza dos tapetes e a devoção da comunidade. A programação inclui missa, procissão, adoração ao Santíssimo e momentos de reflexão. A dedicação dos moradores, que passam a noite confeccionando os tapetes, é um testemunho vivo da fé e da tradição que permeiam a cidade.