Rossieli Soares anuncia saída da Secretaria de Educação do Pará

Em vídeo postado nas redes sociais, Rossieli Soares da Silva anunciou neste sábado (14) a saída dele do cargo de secretário da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará. No pronunciamento, Rossieli destaca conquistas da rede estadual pública de educação do Estado do Pará, enumerando ações estruturais para o funcionamento das unidades de ensino, para o processo de aprendizagem dos estudantes nos 144 municípios paraenses e outras iniciativas concretizadas na gestão dele.

Após relatar ter apresentado a sua carta de exoneração do cargo ao governador Helder Barbalho, Rossieli Soares pontuou que existe toda uma estrada pela frente na educação do Pará, “chegou o meu momento agora de agradecer e informá-los de que não farei mais parte, neste momento, aqui, da educação do Estado do Pará e do Governo do Estado do Pará “.

“Quero agradecer muito ao governador Helder Barbalho pela grande oportunidade que me deu, foi um presente, um aprendizado poder fazer parte desse time, poder ter feito parte dessa história que eu tenho certeza de que vai continuar brilhando neste ano tão importante, tem COP pela frente, tem Saeb, com tantas coisas para acontecer. Então, governador Helder, muito obrigado. Agradecer a Hana (Hana Ghassan, vice-governadora do Estado) que tem sido uma grande parceira, uma pessoa incrível”. Ele externou gratidão aos secretários estaduais.

Rossieli agradeceu aos professores, diretores de escola e a todos os profissionais que atuam nas escolas administradas pela Seduc e reiterou acreditar no futuro da educação pública do Pará.

Entre as conquistas na educação pública do Estado destacadas por Rossieli Soares está o fato de ter alcançado o maior crescimento no Ideb na história da educação do Pará; o programa de creches pelos municípios; obras na estrutura física da rede; criação do programa Bora Estudar e Escola Segura; acesso a novos equipamentos e materiais com fins pedagógicos e inovações na logística e rotina de alimentação das unidades escolares e outras ações.