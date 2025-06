Três projetos do Pará concorrem ao prêmio Criativos Escola + Natureza; resultado sai hoje (5)

Três projetos paraenses estão entre os 33 finalistas do prêmio Criativos Escola + Natureza. A lista inclui quatro trabalhos da Amazônia, sendo um de Maracanã (PA), Marituba (PA), Belém (PA) e Manaus (AM). Também estão concorrendo quatro projetos da Caatinga, cinco do Cerrado, catorze da Mata Atlântica, três do Pampa e outros três do Pantanal. O anúncio dos seis grupos vencedores — um de cada bioma — ocorre nesta quinta-feira (5/6).

Um dos grandes destaques desta edição é que os projetos vencedores não apenas receberão reconhecimento nacional mas, também, viverão uma experiência inédita: os estudantes premiados participarão de atividades relacionadas à COP 30, que acontece em novembro, em Belém. Além disso, participarão de uma atividade junto ao Greenpeace Brasil, reforçando o compromisso em defesa do meio ambiente.

Esta edição recebeu 1.593 inscrições, engajando mais de 60 mil estudantes e 5.300 educadores de 738 municípios brasileiros. Entre os projetos inscritos, 468 incluíram estudantes com deficiência, e mais de 90% das propostas vieram de escolas públicas — com forte presença de instituições estaduais (51%) e municipais (33,2%). Escolas federais, privadas e organizações da sociedade civil também marcaram presença.

“Esses projetos demonstram que a infância e a adolescência estão pensando e criando boas respostas para enfrentarmos os desafios ambientais do presente e do futuro. Ao conectar cultura, ciência, história, tecnologia e saberes tradicionais, os finalistas do Prêmio Criativos Escola + Natureza mostram que, por meio da educação e da ação coletiva, é possível transformar a realidade local e inspirar um futuro mais sustentável para todos. Essas ideias são sementes que, com o apoio e engajamento de todos, podem crescer e florescer, contribuindo para a transformação da natureza e para a construção de um mundo mais consciente e equilibrado”, afirma Gabriel Salgado, gerente de Educação e Culturas Infanto-Juvenis do Instituto Alana.

Conheça os projetos do Norte

“Trilha Maker – COP30” – Marituba (PA)

Tecnologia, inclusão e sustentabilidade se encontram nesse projeto inovador, que traz uma proposta educacional acessível e prática para que os estudantes discutam soluções ambientais reais. A iniciativa conecta educação, tecnologia e ação em um percurso criativo rumo à COP 30, por meio de um jogo que discute temas locais, os ODSs com uso de arduíno.

“Clube Azul: Pela cultura oceânica” – Maracanã (PA)

O projeto, que mergulha na conexão entre a floresta e os mares, une monitoramento ambiental, educação científica, cultura oceânica e engajamento comunitário para despertar o senso de pertencimento e responsabilidade sobre a vida marinha, mostrando que tudo está interligado.

“Placa de controle térmico de açaí: identidade regional e sustentabilidade” – Belém (PA)

E se o caroço do açaí, além de saboroso, também ajudasse a refrescar nossas casas? Essa é a proposta criativa dos estudantes de Belém, que desenvolveram placas térmicas sustentáveis a partir do fruto amazônico, unindo inovação, identidade regional e eficiência energética.

“O diálogo com a natureza: Povos indígenas da Amazônia e a sustentabilidade” – Manaus (AM)

Inspirados nos saberes ancestrais, estudantes de Manaus criaram um projeto que valoriza o conhecimento indígena como ferramenta essencial para a sustentabilidade. Por meio de pesquisas, jogos tradicionais e atividades culturais, eles promovem o respeito às tradições e reforçam a importância da diversidade para o futuro do planeta.

O programa Criativos da Escola, do Instituto Alana, conta com apoio da Undime e do Greenpeace Brasil. O Alana é um ecossistema de organizações interligadas, interdependentes, de atuação convergente, orientadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.