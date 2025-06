Ananindeua tem pior qualidade de vida entre cidades com mais de 500 mil habitantes, aponta relatório

Ananindeua, na Região Metropolitana, é apontada como a cidade com a pior qualidade de vida do país entre os municípios com população superior a 500 mil habitantes. A informação é do levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025. A análise, que avaliou todos os 5.570 municípios brasileiros, apontou o município paraense como o mais mal posicionado dentro desse recorte populacional, com um índice de apenas 56,19 pontos numa escala de 0 a 100.

O estudo foi elaborado pela organização internacional Social Progress Imperative (SPI), a qual coordena a publicação anual do IPS para 170 países desde 2014. São utilizados dados provenientes de fontes públicas para medir o desempenho socioambiental das cidades brasileiras. Ao todo, 57 indicadores foram considerados, envolvendo aspectos como saúde, segurança, qualidade da água, saneamento básico, acesso à informação, comunicação e tecnologia.

De acordo com os responsáveis pelo relatório, Ananindeua apresentou desempenho frágil especialmente no que se refere ao atendimento das necessidades básicas da população. Itens como saneamento, pavimentação urbana e segurança pública foram destacados como os principais entraves à melhoria da qualidade de vida local.

O IPS Brasil é atualizado anualmente e tem como proposta funcionar como uma ferramenta de gestão voltada ao aperfeiçoamento das políticas públicas. Segundo IPS, o índice pode ser utilizado por gestores públicos, sociedade civil, investidores e organizações sociais para identificar áreas prioritárias de atuação, entender onde os municípios estão obtendo bons resultados e, principalmente, reconhecer os pontos que demandam maior atenção e investimento.

O objetivo central do Índice de Progresso Social é justamente contribuir para a melhoria das condições de vida da população, oferecendo dados consolidados que permitam embasar decisões e estratégias de desenvolvimento. Em 2025, os resultados destacaram a importância de políticas públicas eficientes e integradas, especialmente em cidades com grandes contingentes populacionais como Ananindeua.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou o posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre o levantamento e aguarda o retorno.