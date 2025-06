Moradores do bairro Coqueiro, em Ananindeua, denunciam abandono e alagamentos

Moradores das passagens Santa Rita e Pindorama 2, localizadas no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, convivem diariamente com problemas na infraestrutura das vias. Ausência de pavimentação, drenagem adequada e manutenção do canal são alguns dos problemas.

“Ananindeua tem um dos piores índices de saneamento básico no Brasil, e aqui é uma triste realidade que a gente enfrenta e vivencia”, diz o advogado Leandro Amaral. De acordo com Leandro, quando chove, as casas ficam completamente alagadas, com casos de portões que cederam com a pressão da água. Além disso, moradores precisaram improvisar ‘barricadas’ para impedir o avanço da água.

VEJA MAIS

O autônomo William Cruz relata que a situação é crítica na passagem Santa Rita. Um canal no meio da via, que passa tanto pela via citada, quanto pela Pindorama, traz dificuldades para a rotina do morador. “Para atravessar para a minha casa, no outro lado, preciso dar a volta no quarteirão”, diz.

Ananindeua tem um dos piores índices de saneamento básico no Brasil (Reprodução/ Bruno Macêdo)

“Se eu precisar em algum momento de um socorro, chamar um aplicativo, infelizmente sempre vem errado, sempre vem errado, a gente não é atendido ou eles cancelam achando que a rua nem existe”, reclama o autônomo.

Na passagem Pindorama, o chão está cedendo. O local já foi cenário de dois acidentes, e uma casa nas proximidades foi interditada por conta da deterioração do solo. “Já veio corpo de bombeiro, foi isolado porque a casa está prestes a sair e rachou no meio”, afirma William.

Na passagem Pindorama, o chão está cedendo. O local já foi cenário de dois acidentes, e uma casa nas proximidades foi interditada (Reprodução/ Bruno Macêdo)

“A expectativa é que de fato isso chame a atenção do poder público e que a gente possa ser atendido. Isso é muito importante que seja de urgência, porque a gente espera que não aconteça um acidente, mas isso vai acontecer se não tiver nenhuma ação do poder público”, finaliza William Cruz.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.