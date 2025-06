Autônoma Dayse Rafaela denuncia lixo e asfalto cedendo na Cidade Nova 8, em Ananindeua

Moradores da WE 34B, na Cidade Nova 8, em Ananindeua, convivem com a precariedade do acúmulo de lixo e do asfalto que está cedendo, problemas que se agravam no período chuvoso e invadem as residências. A situação foi denunciada em 28 de maio pela autônoma Dayse Rafaela, de 30 anos, moradora da área.

Dayse Rafaela conversou com a reportagem e relatou que a vizinhança tem buscado soluções sem sucesso. "O pessoal aqui já tentou falar com todo mundo. Eles [equipe de limpeza] sempre vêm, recolhem o lixo, já fizeram a limpeza dos bueiros, mas sempre o problema retorna", explicou a moradora. Ela também aponta que, em uma tentativa de reparo, o asfalto foi cortado, mas o serviço não foi concluído. "Da última vez, eles cortaram, tentaram mexer e não voltaram mais".

A cada chuva, a situação se torna crítica, com a água invadindo as residências. "Nesse tempo de chuva, fica realmente alagado por conta do lixo, está tudo entupido", desabafou Dayse. Diante do problema, os próprios moradores tentam amenizar a situação. "A gente vai fazendo aqui e tenta limpar, só que já não tem mais como limpar assim", desabafa.

A autônoma revela que diversas reclamações já foram feitas às autoridades. "As vizinhas daqui já reclamaram e nada até agora", lamentou. Para ela e outros moradores, o pedido é por condições mínimas de moradia. "O mínimo que a gente quer aqui é que conserte o asfalto, conserte os bueiros que estão realmente entupidos. Então é o mínimo que a gente quer: o asfalto, a limpeza e tudo para ficar bem organizadinho", finaliza.

Prefeitura de Ananindeua

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou em nota que ”a rua WE 34B passará por um processo completo de requalificação. A obra contempla serviços de drenagem profunda, fundamentais para resolver os problemas de alagamentos, além de receber nova pavimentação asfáltica, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores e quem trafega pela via. Essa é mais uma obra que integra o amplo programa de melhorias viárias que está em andamento na cidade”.

Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB), informa que a coleta de lixo domiciliar é realizada com regularidade na via e o ponto crítico de entulho é retirado constantemente pela equipe da SEURB. A secretaria solicita o apoio da comunidade local, para que não haja o descarte de entulho na via. A população pode entrar em contato pela SEURB pelo telefone (91 8442-8117) e agendar a retirada do entulho.

Como denunciar?

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade, com colaboração de Max Sousa