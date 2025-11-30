Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônomo Márcio Almeida reclama de alagamento crítico no bairro do Guamá

O morador explica que o problema é recorrente e nunca foi resolvido

Laura Serejo*

A Passagem Adriano, no bairro do Guamá, em Belém, permanece tomada por água mesmo em dias de sol. Segundo o autônomo Márcio Almeida, de 46 anos, a via não escoa corretamente e fica constantemente empoçada, dificultando a passagem e trazendo riscos à saúde. O registro foi feito no dia 20 de novembro.

image Autônomo Márcio Almeida (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Márcio, que mora há mais de 30 anos no local, explica que o problema nunca foi resolvido. “Essa terra aqui foi colocada pelos moradores para a gente conseguir pisar. Se tirar, a água toma a rua toda. Hoje está seco, mas basta chover mais tarde para encher de novo. A água não corre”, afirma.

Além do transtorno diário, o acúmulo de água suja tem causado doenças. “Isso aqui é esgoto direto. Tem um cano jogando água na rua. Quem pisa aí acaba adoecendo. Já aconteceu com muita gente”, conta.

O autônomo afirma que os moradores já fizeram diversas reclamações aos órgãos responsáveis, mas sem retorno efetivo. “Eles vêm, olham rápido e dizem que vão voltar. Nunca voltam. Em época de eleição aparecem, prometem, mas depois somem. A gente só quer que resolvam o alagamento de uma vez”, cobra.

Em nota, enviada dia 28 de novembro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que enviará uma equipe técnica à Passagem Adriano, no bairro do Guamá, para avaliar as condições de drenagem e realizar os serviços necessários.“A Sezel reforça que atua de forma contínua na manutenção da drenagem superficial da capital. Desde o início da gestão, mais de 20 mil poços de visita e bocas de lobo já passaram por serviços de limpeza e manutenção, como parte do esforço permanente da Prefeitura para prevenir alagamentos e melhorar as condições urbanas nos bairros de Belém.” acrescenta.

