Guardador de carros André Santos alerta para calçada quebrada e mato alto no Umarizal

O guardador destaca que uma simples limpeza e nivelamento já trariam melhorias

Laura Serejo*

A calçada localizada na travessa Pombal, no cruzamento com a rua Curuçá, no bairro do Umarizal, em Belém, está tomada pelo mato e apresenta buracos que dificultam a passagem de pedestres. Segundo o guardador de carros André Bitencourt dos Santos, de 46 anos, o problema é antigo e tem causado transtornos a quem circula pelo local. O registro foi feito no dia 10 de novembro. 

 

André conta que trabalha há cerca de 20 anos na área e que a falta de manutenção já provocou quedas e representa risco de acidentes. “Eu já vi pessoas caírem aqui, se machucarem tentando atravessar. O mato cresce, tem buraco e quando chove alaga tudo.”, afirma.

Ele explica que, com o mato alto, os pedestres e motoristas enfrentam dificuldades até para estacionar. “A pessoa desce do carro e cai dentro do buraco, porque não dá pra ver. Quando chove, a água cobre tudo e fica ainda mais perigoso. É complicado até pra quem trabalha”, relata.

O guardador destaca que uma simples limpeza e nivelamento já trariam melhorias. “Uma limpeza e tapar os buracos já resolveria muito. A gente paga imposto, mas nada acontece. A calçada continua assim, esburacada e cheia de mato”, lamenta.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve resposta até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

