Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Doméstica Sandra Bahia denuncia trânsito caótico perto da Feira do Guamá

O tráfego intenso e o desrespeito aos pedestres gera vários acidentes e até mortes em cruzamento no Guamá

O Liberal
fonte

Empregada doméstica Sandra Bahia, de 60 anos, denuncia o perigo do cruzamento da José Bonifácio com Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, em Belém. (Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Quem precisa trafegar pela área da Feira do Guamá, mais precisamente na avenida José Bonifácio, no cruzamento com a rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, em Belém, enfrenta dificuldades devido ao trânsito caótico no local. A denúncia foi feita pela doméstica Sandra Bahia, de 60 anos, que disse faltar fiscalização de trânsito e que o risco é constante. O registro foi feito dia 6 de janeiro.

"Muita dificuldade para a gente atravessar, porque quando fecha pra cá, abre pra lá. Geralmente é muito acidente que acontece neste pedaço aqui. Até mesmo véspera de Natal morreu uma senhora bem aqui. O sinal fechou, abriu para cá, ela não prestou atenção e foi atravessar, veio um carro, deu e ela caiu lá do outro lado do mercado de farinha. É muito caótico o trânsito aqui minha amiga", reclama.

A empregada doméstica aponta que o trânsito na região é muito intenso e que os dois semáforos não estão adequados. No local é possível ouvir buzinas e barulhos de carros e motocicletas a todo momento. "Tem a linha de pedestre, mas se o sinal não estiver fechado, eles não param. É obrigação deles pararem aqui na linha, mas eles não param para ninguém", conta.

Além disso, outro problema são os caminhões, que trafegam pela rua, o que aumenta o caos no local. "Nesse horário tem caminhão que vai para cá para a orla, é uma loucura! É uma despreparação! Precisa do semáforo, mas precisava mesmo é de um guarda de trânsito aqui para poder respeitarem o semáforo", acredita.

 

A idosa conta que os pedestres atravessam a rua correndo devido a insegurança do intenso trânsito de veículos nos dois sentidos. "Olha só, você precisa esperar um carro tampar ali para poder atravessar correndo. E ainda corre o risco de ser atropelada. É muito perigoso esse semáforo", fala. Durante os períodos de feriados a situação piora. O cruzamento é conhecido há vários anos dos moradores pelos acidentes constantes.

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) foi contatada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para posicionamento da gestão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

trânsito em belém

guamá
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Sandra Bahia denuncia trânsito caótico perto da Feira do Guamá

O tráfego intenso e o desrespeito aos pedestres gera vários acidentes e até mortes em cruzamento no Guamá

08.02.26 20h36

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Maria Elisabete Pereira reclama de alagamento na rua Duque de Caxias, no Tenoné

Os constantes alagamentos na rua, que não tem asfalto também, voltam a preocupar moradores, especialmente em dias de chuva

05.02.26 15h08

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Isabel Alves denuncia abandono da praça Dom Pedro II, na Cidade Velha

O lago do espaço está esverdeado devido à presença de limo e bastante sujo com garrafas plásticas e garrafas de vidro, restos de marmita e outros resíduos

03.02.26 17h00

VOCÊ REPÓRTER

Passagem Santa Terezinha, no Souza, alaga há mais de 30 anos, diz o eletricista Wilson Jaques

A passagem foi acimentada pelos próprios moradores e a rede de esgoto também foi improvisada

01.02.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Rosa Sousa alerta para estrutura precária de passarela na avenida Almirante Barroso

A situação de abandono preocupa pedestres que utilizam diariamente a estrutura

29.01.26 16h47

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Paulo Brasil denuncia descarte irregular de lixo e falta de pavimentação na Doutor Moraes

A via está sem asfalto, repleta de buracos e tomada pelo lixo

27.01.26 17h00

VOCÊ REPÓRTER

Agricultora Raimunda Cardoso denuncia parada de ônibus precária na BR-316

A denunciante afirma que que já passou por situações difíceis no local, pois choveu e não tinha onde se abrigar

25.01.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Edvaldo Maués alerta para sinalização precária na Avenida Rodolfo Chermont

O local ficou mais movimentado com a obra da Nova Rua da Marinha, mas ainda falta sinalização adequada, segundo Edvaldo

20.01.26 17h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda