Doméstica Sandra Bahia denuncia trânsito caótico perto da Feira do Guamá

Quem precisa trafegar pela área da Feira do Guamá, mais precisamente na avenida José Bonifácio, no cruzamento com a rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, em Belém, enfrenta dificuldades devido ao trânsito caótico no local. A denúncia foi feita pela doméstica Sandra Bahia, de 60 anos, que disse faltar fiscalização de trânsito e que o risco é constante. O registro foi feito dia 6 de janeiro.

"Muita dificuldade para a gente atravessar, porque quando fecha pra cá, abre pra lá. Geralmente é muito acidente que acontece neste pedaço aqui. Até mesmo véspera de Natal morreu uma senhora bem aqui. O sinal fechou, abriu para cá, ela não prestou atenção e foi atravessar, veio um carro, deu e ela caiu lá do outro lado do mercado de farinha. É muito caótico o trânsito aqui minha amiga", reclama.

A empregada doméstica aponta que o trânsito na região é muito intenso e que os dois semáforos não estão adequados. No local é possível ouvir buzinas e barulhos de carros e motocicletas a todo momento. "Tem a linha de pedestre, mas se o sinal não estiver fechado, eles não param. É obrigação deles pararem aqui na linha, mas eles não param para ninguém", conta.

Além disso, outro problema são os caminhões, que trafegam pela rua, o que aumenta o caos no local. "Nesse horário tem caminhão que vai para cá para a orla, é uma loucura! É uma despreparação! Precisa do semáforo, mas precisava mesmo é de um guarda de trânsito aqui para poder respeitarem o semáforo", acredita.

A idosa conta que os pedestres atravessam a rua correndo devido a insegurança do intenso trânsito de veículos nos dois sentidos. "Olha só, você precisa esperar um carro tampar ali para poder atravessar correndo. E ainda corre o risco de ser atropelada. É muito perigoso esse semáforo", fala. Durante os períodos de feriados a situação piora. O cruzamento é conhecido há vários anos dos moradores pelos acidentes constantes.

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) foi contatada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para posicionamento da gestão.

