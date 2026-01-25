Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Agricultora Raimunda Cardoso denuncia parada de ônibus precária na BR-316

A denunciante afirma que que já passou por situações difíceis no local, pois choveu e não tinha onde se abrigar

Denunciante detalha o problema no local (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Uma parada de ônibus localizada na rodovia BR-316, no quilômetro 3, no sentido de Ananindeua para Belém, apresenta condições precárias. Quem precisa aguardar transporte no local corre o risco de se molhar em dias de chuva ou enfrentar forte exposição ao sol, já que a estrutura não possui cobertura. A agricultora rural Raimunda Cardoso, de 55 anos, afirma que já passou por situações difíceis no local, pois choveu e não tinha onde se abrigar. A denúncia foi feita no dia 5 de janeiro.

Além disso, outro problema identificado no local é a condição da estrutura do abrigo do ponto de ônibus, que está deteriorada e enferrujada. Segundo Raimunda, em momentos de chuva ou sol forte, o transtorno é ainda maior. Ela conta que já chegou a pegar chuva e precisou embarcar molhada pela falta de proteção adequada.

“Passo por aqui, aí chove, a gente não tem se esconder. É sol e chuva e continua assim. Eu acho que está há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Já fiquei toda molhada. Tanto eu como outras pessoas. A gente tá aqui num sol terrível”, detalha Raimunda.

Diante do problema, para quem depende do local para esperar o ônibus uma das soluções é se proteger com a própria sombrinha. Raimunda, que precisa esperar o coletivo regularmente na parada, espera que a situação melhore: “Que melhore tanto para mim como para todos. Não está legal. Olha essa parada como está.. É uma vergonha. Vergonha”, reforça a agricultora.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Ananindeua. A reportagem aguarda retorno. 

Palavras-chave

você repórter

parada sem cobertura

ananindeua

Você Repórter
