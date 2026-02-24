Representante comercial Andrey Cordovil Leal denuncia parada de ônibus caída na BR-316

A estrutura de uma parada de ônibus localizada na BR-316, km 8, no Centro de Ananindeua, está caída e deixa passageiros expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam o transporte público. O problema foi denunciado pelo representante comercial Andrey Cordovil Leal, de 28 anos, usuário frequente do local, que relata que uma mulher chegou a passar mal pouco antes da gravação por causa do calor excessivo. O registro foi feito na tarde do dia 23 de fevereiro.

“Faz mais de uma semana que a parada está aqui desse jeito, perguntei para um rapaz. Ainda agora uma moça estava passando mal aqui no sol. Ela se escondeu aqui embaixo, e mandou eu ficar olhando o ônibus dela. Aí foi que passou o Marituba, ela entrou no ônibus e saiu daqui embaixo”, explica Andrey.

O representante comercial estava utilizando uma sombrinha enquanto aguardava o transporte, na ausência de uma cobertura adequada no ponto de ônibus. Andrey acredita que ter um local para se abrigar é o mínimo para ter dignidade. “Eu estou aqui também nas últimas. O ônibus demora, é o jeito a gente esperar, porque tem mais de uma semana que caiu e ninguém resolve nada”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) da Prefeitura de Ananindeua sobre as condições da parada e a previsão para a resolução do problema. "A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), informa que a Rodovia BR-316 não é de responsabilidade do município. Esclarecemos que a via é de competência do Governo do Estado, cabendo ao órgão responsável a execução de serviços de manutenção, reparos estruturais e demais intervenções necessárias ao longo da rodovia", diz o comunicado.

