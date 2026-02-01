Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Passagem Santa Terezinha, no Souza, alaga há mais de 30 anos, diz o eletricista Wilson Jaques

A passagem foi acimentada pelos próprios moradores e a rede de esgoto também foi improvisada

O Liberal

Moradores da passagem Santa Terezinha, localizada no bairro do Souza, no final do Conjunto Império Amazônico, convivem com alagamentos constantes há pouco mais de três décadas. A água invade as vias e ameaça entrar nas casas, como explica o eletricista Wilson Jaques, de 64 anos, que mora na área há 39 anos. O registro foi feito em 27 de janeiro.

VEJA MAIS

image Doméstica Rosa Sousa alerta para estrutura precária de passarela na avenida Almirante Barroso
A situação de abandono preocupa pedestres que utilizam diariamente a estrutura

image Autônomo Paulo Brasil denuncia descarte irregular de lixo e falta de pavimentação na Doutor Moraes
A via está sem asfalto, repleta de buracos e tomada pelo lixo

Para evitar problemas maiores, a vizinhança se uniu para providenciar a pavimentação e também improvisaram uma rede de esgoto. Segundo Wilson, pedidos de solução já foram protocolados junto à Prefeitura de Belém e à Câmara Municipal, sem resposta efetiva. “Quando vem muita chuva e água, traz todo tipo de entulho. O bueiro aqui está cheio de garrafa, saco. O que a gente tem que fazer é colocar um saco na mão para limpar, porque se entupir, enche de água”, afirma.

Wilson conta que há um desnível entre uma rua e outra. “Tudo é alto aqui. E se tiver um fluxo da água da outra rua, vem tudo para cá”, relata. Ele conta com o apoio de outros dois moradores da área para manter o espaço limpo, e conta, ainda, que os outros moradores da rua não possuem o mesmo cuidado.

Para além dos danos materiais nas casas, existe também o medo do acúmulo de água, que pode favorecer o surgimento de pragas e doenças. “Tem carapanã, rato. Aqui dá muito rato, mas infelizmente é isso, a gente limpa direto para não encher as casas”, pontua.

Como o nível da passagem Santa Terezinha é mais baixo quando comparado à outras ruas do Conjunto Império Amazônico, momentos de chuva forte trazem preocupação em dobro para os moradores. O eletricista afirma que a água das outras ruas e até mesmo da avenida Almirante Barroso escoam no local.

“A água vem para cá. O certo seria aumentar essa parte, para a água passar direto. Basta começar a chover nesse período. Chuva forte acontece isso, fica cheio de água”, finaliza o morador da área.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre as condições da via. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

passagem santa terezinha

conjunto império amazônico

alagamento em belém
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Passagem Santa Terezinha, no Souza, alaga há mais de 30 anos, diz o eletricista Wilson Jaques

A passagem foi acimentada pelos próprios moradores e a rede de esgoto também foi improvisada

01.02.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Rosa Sousa alerta para estrutura precária de passarela na avenida Almirante Barroso

A situação de abandono preocupa pedestres que utilizam diariamente a estrutura

29.01.26 16h47

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Paulo Brasil denuncia descarte irregular de lixo e falta de pavimentação na Doutor Moraes

A via está sem asfalto, repleta de buracos e tomada pelo lixo

27.01.26 17h00

VOCÊ REPÓRTER

Agricultora Raimunda Cardoso denuncia parada de ônibus precária na BR-316

A denunciante afirma que que já passou por situações difíceis no local, pois choveu e não tinha onde se abrigar

25.01.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Edvaldo Maués alerta para sinalização precária na Avenida Rodolfo Chermont

O local ficou mais movimentado com a obra da Nova Rua da Marinha, mas ainda falta sinalização adequada, segundo Edvaldo

20.01.26 17h38

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Rozenira Melo alerta para cratera na rua 5 de Setembro, no Tenoné

A situação persiste há mais de um mês e a hipótese é que o obstáculo seja decorrente de um problema na tubulação

18.01.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Lavador de carros Max Ribeiro denuncia esgoto a céu aberto na travessa Lomas Valentinas

Uma grande cratera está causando acúmulo de água suja misturada com dejetos humanos

15.01.26 15h36

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Maria da Conceição Silva alerta para buraco e vazamento de água no Conjunto Mendara

A denunciante relata que contatou as autoridades responsáveis, mas nenhuma providência concreta foi adotada até o momento

13.01.26 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda