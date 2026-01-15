Lavador de carros Max Ribeiro denuncia esgoto a céu aberto na travessa Lomas Valentinas

Na travessa Lomas Valentinas, no trecho entre a avenida Marquês de Herval e a avenida Visconde de Inhaúma, um esgoto a céu aberto vem alterando a rotina dos moradores da área. Uma grande cratera se abriu no local e acumula água suja misturada com dejetos humanos, gerando um forte mau cheiro, que invade as residências e aumenta os riscos à saúde. Segundo o lavador de carros Max Ribeiro, de 34 anos, a situação já é antiga. O registro foi feito em 15 de janeiro.

VEJA MAIS

“Esse é um problema de estrutura, que foi cavado pelo serviço que foi feito. A gente ameniza, mas a situação está crítica”, afirma. Max também conta que uma equipe da gestão municipal chegou a ir até o local e fazer um registro em vídeo, mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada.

Os moradores tentam contornar a situação diante da ausência de ações das autoridades. O denunciante afirma que a situação piorou nos últimos meses. “A gente até se ajuda na hora de tapar, mas dessa vez precisa vir alguém responsável. É meu trabalho, aqui é minha empresa, então eu preciso sair e entrar com veículos pesados. São carros novos, são carros de luxo, então é um perigo, eu não consigo entrar e sair do meu próprio espaço”, lamenta o morador.

O forte mau cheiro invade as residências diariamente, tornando a convivência insuportável e trazendo riscos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas doentes. Na cratera, há uma mistura entre a água de esgoto e da água da chuva. “A tubulação foi afetada. Ou seja, é a tubulação do vizinho, a minha tubulação, é o esgoto, é um odor quando isso aqui enche. Isso aqui fica horrível, o cheiro exala para os vizinhos, então é uma situação muito, muito crítica”, denuncia.

Além da infraestrutura precária, há também o risco iminente de acidentes no local. Os moradores improvisaram uma sinalização, mas, ainda assim, algumas pessoas correm riscos. “Uma hora ou outra alguém esbarra, ou então para bruscamente, já que aqui é uma calçada. Tem pedestres, ciclistas, se vem muita água, o buraco aqui se esconde”, diz.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Águas do Pará e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a Águas do Pará informou que uma equipe foi enviada ao trecho na última quinta-feira (15), para analisar a demanda e definir o melhor plano de atuação para corrigir a situação o mais breve possível. A concessionária reforça o compromisso com a população e orienta a formalização de demandas via canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp; e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.

Já a Sezel informou, em nota, que enviou uma equipe ao local na manhã desta sexta-feira (16), para avaliar a situação relatada. "A área já foi isolada para garantir a segurança de moradores e pedestres, e os serviços necessários para a recomposição da estrutura da via e resolução do problema", finaliza o comunicado.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades