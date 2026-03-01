Capa Jornal Amazônia
Autônoma Paloma Nascimento alerta para vazamento de água na Rua da Marinha, na Marambaia

Um buraco chegou a se formar na ciclovia, prejudicando a circulação pelo local

O Liberal
fonte

Paloma Nascimento, 45 anos, autônoma. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Há cerca de duas semanas, surgiu um ponto de vazamento de água na ciclovia da Nova Rua da Marinha, localizada na Marambaia, em Belém. O obstáculo está localizado no trecho entre a travessa SN-6 e a rua Maravalho Belo, gerando preocupações quanto ao desperdício de água e ao risco de acidentes com pedestres e idosos, já que um buraco se formou no local. Quem detalha a situação é a autônoma Paloma Nascimento, de 45 anos. O registro foi feito em 27 de fevereiro.

Segundo Paloma, uma das principais preocupações é com o risco de queda por conta das chuvas, que elevam o nível de água. O vazamento atinge também a calçada, afetando a rotina dos pedestres. “Atrapalha por causa da chuva e por conta do risco de alguém acabar escorregando. Acho que esse buraco é um problema na tubulação”, diz.

A situação é preocupante para os ciclistas, que podem acabar caindo, pois a água está vazando e cobre onde começa e termina o buraco. “Alguém pode cair e acabar se machucando, principalmente os idosos. Não tem como ver o buraco, realmente, por causa da chuva”, afirma Paloma Nascimento.

Paloma atua com a venda de biscoitos e passa diariamente pelo local, como parte da sua rotina de trabalho. Ela espera que os órgãos competentes resolvam o problema o quanto antes, pois considera a situação bastante perigosa.”O mais rápido possível, esse buraco não pode ficar assim. É uma situação muito arriscada para os idosos, motociclistas e ciclistas”, detalha.

Em nota, a Águas do Pará informa que uma equipe será encaminhada até a Rua da Marinha, na Marambaia, para realizar vistoria e definir o melhor plano de atuação para a situação. Caso seja identificada a necessidade de intervenção na rede sob responsabilidade da empresa, os serviços cabíveis serão programados para garantir a normalização do sistema. A empresa informa, ainda, que permanece à disposição da população junto aos canais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e Águas App, disponível para Android e iOS.

