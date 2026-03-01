Autônoma Paloma Nascimento alerta para vazamento de água na Rua da Marinha, na Marambaia

Há cerca de duas semanas, surgiu um ponto de vazamento de água na ciclovia da Nova Rua da Marinha, localizada na Marambaia, em Belém. O obstáculo está localizado no trecho entre a travessa SN-6 e a rua Maravalho Belo, gerando preocupações quanto ao desperdício de água e ao risco de acidentes com pedestres e idosos, já que um buraco se formou no local. Quem detalha a situação é a autônoma Paloma Nascimento, de 45 anos. O registro foi feito em 27 de fevereiro.

VEJA MAIS

Segundo Paloma, uma das principais preocupações é com o risco de queda por conta das chuvas, que elevam o nível de água. O vazamento atinge também a calçada, afetando a rotina dos pedestres. “Atrapalha por causa da chuva e por conta do risco de alguém acabar escorregando. Acho que esse buraco é um problema na tubulação”, diz.

A situação é preocupante para os ciclistas, que podem acabar caindo, pois a água está vazando e cobre onde começa e termina o buraco. “Alguém pode cair e acabar se machucando, principalmente os idosos. Não tem como ver o buraco, realmente, por causa da chuva”, afirma Paloma Nascimento.

Paloma atua com a venda de biscoitos e passa diariamente pelo local, como parte da sua rotina de trabalho. Ela espera que os órgãos competentes resolvam o problema o quanto antes, pois considera a situação bastante perigosa.”O mais rápido possível, esse buraco não pode ficar assim. É uma situação muito arriscada para os idosos, motociclistas e ciclistas”, detalha.

Em nota, a Águas do Pará informa que uma equipe será encaminhada até a Rua da Marinha, na Marambaia, para realizar vistoria e definir o melhor plano de atuação para a situação. Caso seja identificada a necessidade de intervenção na rede sob responsabilidade da empresa, os serviços cabíveis serão programados para garantir a normalização do sistema. A empresa informa, ainda, que permanece à disposição da população junto aos canais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e Águas App, disponível para Android e iOS.