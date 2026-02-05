Autônoma Maria Elisabete Pereira reclama de alagamento na rua Duque de Caxias, no Tenoné

Os constantes alagamentos na rua Duque de Caxias, no bairro do Tenoné, em Belém, voltam a preocupar moradores, especialmente em dias de chuva, quando a via transborda, a água invade residências e impede a circulação de pedestres, além de dificultar o tráfego de veículos e aumentar o risco de doenças como dengue e leptospirose. A denúncia é da autônoma Maria Elisabete Pereira Brito, de 55 anos, moradora da área há 34 anos, que cobra soluções urgentes para o problema. O registro foi feito no dia 8 de janeiro.

No local, o cenário é de buracos com pequenas poças d’água, que formam lama com a via sem pavimentação - principalmente neste período de inverno amazônico, como relata Maria Elisabete. E esse problema é antigo. “É uma área que é assim há 40 anos. E a gente reivindica, luta. Quando chove, fica tudo alagado, não tem como passar. É terrível. Muito alagamento. As casas afundam e fica tudo muito complicado para a gente, muito complicado”, lamenta.

“Tem pessoas que já se mudaram por conta disso aqui. Já se mudaram e há muitas casas abandonadas, porque o pessoal simplesmente deixou as casas. A obra e as benfeitorias não chegam, mas chega IPTU. Chega IPTU para todo mundo aqui", acrescenta a moradora.

Para Maria Elisabete, os alagamentos constantes comprometem a qualidade de vida de quem mora no bairro: “Então, nós pagamos IPTU, nós precisamos de soluções. A gente não está pedindo nada. Estamos reivindicando o que é nosso por direito. É interessante que, na época de eleição, os candidatos vêm aqui. Chegam aqui de maneira rápida”, acrescenta a moradora”.

“Já tivemos reunião na Sesan no final do ano, quando o secretário prometeu mudanças. Sendo que antes o prefeito veio inaugurar uma rua e falou que o nosso asfalto viria. O secretário prometeu e nada. Inclusive, ele prometeu para nós uma obra emergencial para aguentar este inverno, mas mandaram só limpar a rua, só capinar. Tudo começa com saneamento básico. Se não há saneamento básico, não vem o asfalto. Nós precisamos”, reforça, ainda, a moradora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que enviará uma equipe técnica de limpeza e drenagem urbana até o local na próxima semana. "Os técnicos realizarão uma vistoria completa para identificar as causas do acúmulo de água e executar as intervenções necessárias para melhorar o escoamento na via. A Sezel reforça que mantém um cronograma contínuo de manutenção em diversos bairros para minimizar os impactos das chuvas e garantir a mobilidade da população", detalha o comunicado.

"Desde o início da gestão, mais de 10 mil bocas de lobo e poços de visita já passaram por serviços de limpeza e desobstrução, além da limpeza manual de mais de 20 canais, totalizando cerca de 40 quilômetros de canais atendidos. As equipes também realizam a limpeza diária de bocas de canais e comportas, com a retirada de mais de 50 toneladas de resíduos. A Sezel executa atualmente a Operação Inverno, com mais de 100 trabalhadores, apoio de maquinário pesado e oito caminhões hidrojato, mantendo o monitoramento contínuo das áreas mais suscetíveis a alagamentos e adotando ações preventivas", completa a Sezel.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.