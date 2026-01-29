Doméstica Rosa Sousa alerta para estrutura precária de passarela na avenida Almirante Barroso

A estrutura precária de uma passarela localizada na avenida Almirante Barroso, entre a passagem Gama Malcher e a passagem Eládio Lima, em Belém, preocupa os pedestres que utilizam diariamente a estrutura. A doméstica Rosa Sousa, de 52 anos, transita com frequência no local e relata que o medo é constante. O registro foi feito em 16 de janeiro.

VEJA MAIS

O local apresenta diversos problemas, como buracos e mau cheiro, já que algumas pessoas em situação de rua utilizam o espaço para as necessidades fisiológicas, conforme relatos. Além disso, quando há um fluxo grande de pedestres, a passarela treme. Rosa conta que situação é preocupante principalmente para crianças e idosos.

“De primeiro tinha mais lá na frente da passarela, mas agora aqui também está cheio de buracos, pode até arrebentar e alguma pessoa cair, se machucar”, afirma. Quem passa pelo local, acaba andando pela beirada, com medo da queda.

“A gente tem que enfrentar e passar, porque pela outra [passarela] é arriscado também. Então tem que passar por aqui. E ainda balança muito a passarela”, diz. Ela aguarda por ações dos órgãos responsáveis.

Para Rosa, além da revitalização, é preciso melhorar também a segurança do espaço. “Às vezes tem assalto aqui, tem acidente, tem tudo. É risco de tudo”, lamenta a doméstica.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre a situação precária e falta de segurança da estrutura. A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre a situação precária e falta de segurança da estrutura. A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL) informou que enviará uma equipe técnica à passarela localizada na Avenida Almirante Barroso, entre as passagens Gama Malcher e Eládio Lima, para averiguar a denúncia e avaliar as condições estruturais do equipamento. Após a vistoria, serão definidas as medidas necessárias para a manutenção do local. Quanto à falta de segurança, não houve retorno da gestão municipal sobre o assunto.