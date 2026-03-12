Rua União, no Distrito Industrial, está em situação precária, diz caminhoneiro Luiz Rodrigues

A situação da rua União, localizada no Distrito Industrial, em Ananindeua, vem preocupando pedestres e condutores. Buracos, alagamentos e asfalto cedendo são alguns dos problemas que afetam o local — um dos mais movimentados do bairro, em virtude do tráfego intenso de carros, motos e ônibus. O caminhoneiro Luiz Rodrigues, de 51 anos, detalha o problema. O registro foi feito no dia 9 de março.

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O caminhoneiro relata que outras ruas próximas receberam asfalto, mas a Rua União segue esquecida pela gestão municipal de Ananindeua há anos. “Esse trecho está assim há mais ou menos três ou quatro anos. Já chamamos os vereadores do bairro, mas ninguém faz nada. Estamos abandonados pela Prefeitura, não só essa parte, como até na saída da rua”, lamenta.

A rua é considerada uma das principais do bairro. “Tem criança que frequenta aqui, já aconteceu até acidente. Uma senhora caiu e quase foi atropelada por um carro, aí estamos nessa situação aqui, jogados às traças pelo prefeito que não vê a Rua União, só as outras ruas. Não sei que problema ele tem com a rua União”, conta Luiz.

Algumas ruas próximas, como a rua Valdomiro e a 1ª rua, foram recuperadas e asfaltadas. “Já chamamos o secretário de obras de Ananindeua e ele diz que vai resolver. Nesse tempo, o problema já está com três a quatro anos. Não dá mais para esperar”, afirma.

Luiz Rodrigues conta que os moradores pensam em se organizar em um protesto, fechando a via principal do bairro, na esperança de que a situação da rua seja resolvida. “Somos pacíficos, a gente tem que estar esperando por eles, mas vai chegar a hora que a gente não vai mais suportar isso aí e vamos lá fechar essa avenida aí para ver se eles se tocam”, finaliza o morador.

A redação integrada do jornal O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Ananindeua sobre as condições precárias da rua União. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.