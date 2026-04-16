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Servidor público Jorge Henrique denuncia casa abandonada no bairro do Marco

O local virou ponto de descarte irregular de lixo e entulho, além de apresentar problemas na segurança

O Liberal
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O servidor público Jorge Henrique, de 45 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Em um local onde antes era uma escola de idiomas, hoje há apenas lixo, entulho e problemas em relação à segurança. Uma casa abandonada, localizada na travessa Humaitá, na esquina da João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, preocupa os moradores da área, por conta do lixo nas calçadas e da presença de usuários de entorpecentes, que invadiram a residência. O servidor público Jorge Henrique, de 45 anos, detalha o problema, em registro feito no dia 16 de abril.

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Jorge, que passa pelo local todos os dias para trabalhar, conta que o acúmulo de lixo atrapalha sua rotina. “Aqui é a minha rotina e tenho que desviar o caminho. Diariamente a gente vê pessoas que estão aqui dentro saindo, são pessoas aleatórias, moradores de rua. A casa está abandonada, então as pessoas vêm habitar. Aí acontece esse tipo de situação”, diz.

Segundo o servidor público, a calçada fica tomada por lixo e também por fezes humanas. Para ele, a situação é um grande transtorno, além de gerar insegurança. “A gente não sabe quem é que vai sair daqui de dentro”, diz.

“Fora o perigo, como vem morador de rua, nós não sabemos se é realmente um morador de rua ou alguém disfarçado dentro querendo assaltar. Então, geralmente as pessoas atravessam a rua para não passar por aqui. E quando chove, fica só lama, fica perigoso para passar, porque pode escorregar, pode gerar uma situação que pode causar um transtorno realmente”, conclui Jorge Henrique.

Os moradores aguardam por soluções dos órgãos responsáveis. A reportagem solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre a situação da casa abandonada e aguarda retorno.

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