Conferente Antônio Nerindo Sousa Neto denuncia lama, buracos e lixo no conjunto Júlia Seffer

A avenida Santana, no conjunto Júlia Seffer, na área de acesso ao antigo lixão do Aurá, em Ananindeua, está tomada por lama, buracos, poças de água e descarte irregular de lixo e entulho. Segundo moradores, a situação piora durante o período chuvoso e dificulta a passagem de carros, motos, ciclistas e pedestres. Para o conferente Antônio Nerindo Sousa Neto, de 64 anos, os problemas nas vias aumentam os riscos de acidentes e transtornos para quem precisa trafegar diariamente pelo local. O registro foi feito no dia 19 de maio.

Antônio, que trabalha nas proximidades do local, relata que praticamente não é possível trafegar veículos pelo local por conta do acúmulo de água e lixo que tomam parte da via. Segundo ele, até os carros das empresas da área enfrentam dificuldades. Outro problema constatado no local é a falta de asfalto.

O lixo, segundo o denunciante, é um problema crônico. Parte do muro da via fica tomado pelos resíduos. “Já faz bastante tempo, cerca de cinco a seis meses, que estamos trabalhando nesta área, e a situação permanece assim. Entramos aqui ainda no inverno para trabalhar aqui e nada mudou”, relata.

Via fica totalmente tomada pelo lixo (Foto: Reprodução | Cira Pinheiro)

O local acabou se tornando um depósito de lixo, principalmente restos de construção e outros tipos de resíduos domésticos, que são jogados por toda parte. “A situação piora quando chove. Até nossos colaboradores têm evitado entrar com as carretas por causa dos riscos: cacos de vidro, pontas de ferro e outros materiais que podem perfurar um pneu e causar um prejuízo total”, comenta Antônio.

“Até agora, nenhum trator veio fazer a limpeza ou retirar esses materiais. só aumenta. Durante todo o período em que estamos trabalhando aqui, não vimos nenhuma coleta ser feita. Além disso, tudo fica cheio de água. Onde há água empoçada, a tendência é que os buracos aumentem ainda mais”, acrescenta Antônio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre os problemas citados à prefeitura de Ananindeua. A reportagem aguarda retorno.