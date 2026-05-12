Professoras denunciam mato alto e lixo na rua Raul Soares, na Marambaia

A presença de mato alto na rua Raul Soares, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, preocupa os moradores da área, estudantes e servidores de uma escola estadual nas proximidades. Segundo as professoras Débora Rocha, de 40 anos, e Rita Viana, de 52 anos, como o mato está alto, a população passou a considerar o local como propício para o descarte irregular de lixo, depositando diversos tipos de resíduos no local. O registro foi feito no dia 29 de abril.

O trecho crítico do problema está localizado próximo de uma escola estadual. No local, é possível observar diferentes tipos de lixo, que variam entre sombrinhas quebradas, caroços de açaí, ripas de madeira e sacolas de lixo doméstico. “Antes não era assim. Antes a vizinhança limpava, tinha um vizinho nosso que se mudou, mas também limpava, tinha um lindo jardim. Só que, infelizmente, nós ligamos para a Sezel e eles não vieram ainda limpar”, detalha a professora Débora.

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Para a professora Rita, há uma preocupação com a educação ambiental dos estudantes. Na escola, eles aprendem sobre conscientização ambiental, mas ao sair, se deparam com um cenário de descaso com o planeta e com a própria comunidade da área.

“Enquanto nós fazemos uma conscientização ambiental dentro da escola, ao sair, nos deparamos com esse ambiente. Como é que fica a educação dos alunos? A gente conscientiza lá dentro, chega aqui fora, a comunidade age desse jeito. Eles aprendem tudo na teoria. Quando olham para a rua para ver a prática, realmente não tem’, lamenta Rita Viana.

Débora, que leciona na escola e também mora na área, conta que possui uma câmera em casa e consegue observar quem joga entulho, mas não vê retorno das autoridades responsáveis. “Basta disso. Se houvesse fiscalização… Tenho uma câmera em casa que dá para pegar as pessoas jogando entulho aqui, mas na denúncia a gente não vê resposta, então que a partir de agora tenha uma resposta, né? E que limpe a nossa rua”, finaliza.

Nota

Em nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que enviará equipes da Diretoria de Poda e Roçagem e de Limpeza Urbana ao local para realizar os serviços necessários.

A secretaria ressaltou, também, que o descarte irregular de resíduos é proibido e que a população dispõe de um Ecoponto próximo, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Casota, para o descarte correto de materiais. A Sezel informou ainda que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153.

Procurada pela redação de O Liberal, a Ciclus Amazônia esclareceu que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho.

"Uma equipe operacional será encaminhada aos pontos citados para realizar a limpeza da área. Informações sobre dias, horários e locais de coleta em cada região da cidade podem ser consultadas no site oficial da companhia: www.ciclusamazonia.com.br", diz o comunicado.

Destaca ainda que a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico — o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros — e pode ser solicitada por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, pelo número (91) 98405-3100. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com prazo de até 72 horas para o recolhimento. Por fim, a companhia orienta que denúncias de descarte irregular podem ser realizadas de forma anônima e gratuita pelo número 153, da Guarda Municipal.