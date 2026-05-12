Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Professoras denunciam mato alto e lixo na rua Raul Soares, na Marambaia

Por conta da falta de serviços de roçagem, a população passou a descartar lixo de forma irregular no local

O Liberal
fonte

As professoras Débora Rocha (à esquerda), de 40 anos, e Rita Viana (à direita), de 52 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

A presença de mato alto na rua Raul Soares, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, preocupa os moradores da área, estudantes e servidores de uma escola estadual nas proximidades. Segundo as professoras Débora Rocha, de 40 anos, e Rita Viana, de 52 anos, como o mato está alto, a população passou a considerar o local como propício para o descarte irregular de lixo, depositando diversos tipos de resíduos no local. O registro foi feito no dia 29 de abril.

O trecho crítico do problema está localizado próximo de uma escola estadual. No local, é possível observar diferentes tipos de lixo, que variam entre sombrinhas quebradas, caroços de açaí, ripas de madeira e sacolas de lixo doméstico. “Antes não era assim. Antes a vizinhança limpava, tinha um vizinho nosso que se mudou, mas também limpava, tinha um lindo jardim. Só que, infelizmente, nós ligamos para a Sezel e eles não vieram ainda limpar”, detalha a professora Débora.

VEJA MAIS

image Cozinheira Nilza Santos denuncia ruas esburacadas no Conjunto Satélite, no Coqueiro
Até o momento, nenhum acidente foi registrado, por conta de uma sinalização improvisada pelos moradores

image Mestre de obras Ricardo Reis denuncia falta de manutenção de árvores da Quadra Q, na Marambaia
Na terça-feira (5), um vegetal caiu e atingiu brinquedos do local, causando danos materiais

Para a professora Rita, há uma preocupação com a educação ambiental dos estudantes. Na escola, eles aprendem sobre conscientização ambiental, mas ao sair, se deparam com um cenário de descaso com o planeta e com a própria comunidade da área.

“Enquanto nós fazemos uma conscientização ambiental dentro da escola, ao sair, nos deparamos com esse ambiente. Como é que fica a educação dos alunos? A gente conscientiza lá dentro, chega aqui fora, a comunidade age desse jeito. Eles aprendem tudo na teoria. Quando olham para a rua para ver a prática, realmente não tem’, lamenta Rita Viana.

Débora, que leciona na escola e também mora na área, conta que possui uma câmera em casa e consegue observar quem joga entulho, mas não vê retorno das autoridades responsáveis. “Basta disso. Se houvesse fiscalização… Tenho uma câmera em casa que dá para pegar as pessoas jogando entulho aqui, mas na denúncia a gente não vê resposta, então que a partir de agora tenha uma resposta, né? E que limpe a nossa rua”, finaliza.

Nota

Em nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que enviará equipes da Diretoria de Poda e Roçagem e de Limpeza Urbana ao local para realizar os serviços necessários.

A secretaria ressaltou, também, que o descarte irregular de resíduos é proibido e que a população dispõe de um Ecoponto próximo, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Casota, para o descarte correto de materiais. A Sezel informou ainda que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153.

Procurada pela redação de O Liberal, a Ciclus Amazônia esclareceu que o local  mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho.

"Uma equipe operacional será encaminhada aos pontos citados para realizar a limpeza da área. Informações sobre dias, horários e locais de coleta em cada região da cidade podem ser consultadas no site oficial da companhia: www.ciclusamazonia.com.br", diz o comunicado.

Destaca ainda que a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico — o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros — e pode ser solicitada por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, pelo número (91) 98405-3100. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com prazo de até 72 horas para o recolhimento. Por fim, a companhia orienta que denúncias de descarte irregular podem ser realizadas de forma anônima e gratuita pelo número 153, da Guarda Municipal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

raul soares

mato alto e entulho
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Professoras denunciam mato alto e lixo na rua Raul Soares, na Marambaia

Por conta da falta de serviços de roçagem, a população passou a descartar lixo de forma irregular no local

12.05.26 17h29

VOCÊ REPÓRTER

Cozinheira Nilza Santos denuncia ruas esburacadas no Conjunto Satélite, no Coqueiro

Até o momento, nenhum acidente foi registrado, por conta de uma sinalização improvisada pelos moradores

10.05.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Mestre de obras Ricardo Reis denuncia falta de manutenção de árvores da Quadra Q, na Marambaia

Na terça-feira (5), um vegetal caiu e atingiu brinquedos do local, causando danos materiais

07.05.26 18h42

VOCÊ REPÓRTER

Bueiro na Marambaia está entupido há um ano, diz administrador Marco Santa Brígida

A água no local fica empoçada e alaga, situação que piora com as chuvas do inverno amazônico

05.05.26 17h43

VOCÊ REPÓRTER

Mariana Botelho denuncia precariedade da Rua Jardim Anabiju, no Castanheira

A doméstica mora no local há quase 50 anos. Ela afirma que a situação da via sempre foi mesma desde que vive lá

30.04.26 16h01

VOCÊ REPÓRTER

Acúmulo irregular de lixo é problema antigo às margens do canal da Água Cristal, na Marambaia

O empreendedor Eliseu Cardoso, de 55 anos, afirma que o problema é antigo

28.04.26 18h47

VOCÊ REPÓRTER

Maria da Silva Paixão reclama de buracos na avenida Principal, no Conjunto Maguari

Um dos trechos mais críticos está localizado entre a alameda Ns-14 e a alameda Ns-15

23.04.26 18h00

BELÉM

Moradores denunciam alagamentos históricos e prejuízos após fortes chuvas na Pratinha 2

Ruas que não costumavam inundar foram atingidas; famílias perderam bens e cobram soluções definitivas da Prefeitura

21.04.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda