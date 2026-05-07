Mestre de obras Ricardo Reis denuncia falta de manutenção de árvores da Quadra Q, na Marambaia

Uma árvore caiu, na última terça-feira (5), em cima da área de brinquedos da praça da Quadra Q, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, gerando danos materiais e preocupações aos moradores da área. Segundo o mestre de obras Ricardo Reis, de 56 anos, não é a primeira vez que um inconveniente do tipo acontece: o tronco de um outro vegetal que caiu há meses, por exemplo, ainda continua no local. O registro foi feito no dia 6 de maio.

Além do tronco, Ricardo conta que os telhados das casas da Quadra Q estão tomados por sementes das árvores, causando problemas. “Estou reformando uma casa aqui, fazendo um telhado novo. A senhora daqui já foi na Semma e outros órgãos, mas nenhum resolve. Um joga para o outro e fica nessa, 30 dias e não fazem nada”, denuncia.

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Para o mestre de obras, todas as árvores do local estão comprometidas, já que não apresentam nenhum sinal de poda recente. “A poda dá para ser feita certo com a calçada, mas aqui não está sendo feito nada. Esses órgãos só querem, sei lá, embolsar dinheiro, ficar dentro de escritório. Não querem trabalhar”, argumenta.

“Todo dia vem uma senhora brincar com os netos dela aqui na praça, quando é de manhã ou tarde, eles estão aqui. Graças a Deus, quando teve a queda, eles não vieram”, conta. Segundo o mestre de obras, uma moradora chegou a chamar os órgãos responsáveis, que foram ao local realizar uma pesquisa e informaram que os vegetais não estão comprometidos.

Segundo a denúncia, no local, as árvores se encontram com falta de poda, tomadas por ervas daninhas e outros problemas que afetam a saúde das plantas, e também fragilizam ainda mais suas estruturas.

Sezel

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura de Belém. Em nota, a pasta informou que equipes da Diretoria de Poda e Roçagem estão atuando no local nesta quinta-feira (7) para realizar a retirada da árvore caída e a manutenção geral da praça.

“O serviço inclui também a retirada de outras árvores que apresentam risco iminente de queda, após a avaliação técnica identificar que os vegetais estão com as raízes comprometidas e o solo bastante instável. A Sezel ressalta que as ações visam garantir a segurança dos frequentadores do espaço e a preservação do patrimônio público”, diz o texto.

A Sezel informa que a população pode solicitar serviços de poda ou informar quedas de vegetais, de forma presencial, na sede da Secretaria, localizada na avenida Almirante Barroso, 3.110.