Aposentado José Domingos Sena reclama de cratera na Estrada do Benjamin, na Cabanagem

A Estrada do Benjamin, entre a Passagem Bons Amigos e a Rua do Fio, no bairro da Cabanagem, em Belém, está com uma cratera que preocupa moradores e motoristas que passam diariamente pelo local. Segundo o aposentado José Domingos Sena, de 64 anos, a situação tem causado transtornos e aumentado o risco de colisões no trecho. O registro foi feito no dia 18 de maio.

Para tentar evitar acidentes, a população improvisou uma sinalização com sofá velho, pedaços de madeira e outros objetos no meio da via, principalmente por causa do período chuvoso, quando o buraco fica encoberto pela água. “Tivemos que tomar uma atitude. É uma forma de não causar acidentes com motos e carros, então improvisamos”, conta o aposentado.

VEJA MAIS

Além do buraco, há um grande problema por conta do descarte irregular de lixo, que vira outro obstáculo na pista. Para piorar, poucos metros depois do buraco, existe uma outra cratera com vazamento de água. “Estamos nessa situação há mais de uma semana, até agora não fizeram nada”, reclama.

Sinalização improvisada pelos moradores. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Para quem precisa ir para outros bairros, a Estrada do Benjamin é uma importante via de acesso. “Todo mundo precisa passar por ela. É acesso a tudo, Independência, acesso à BR-326, Almirante Barroso, tudo”, diz o morador.

Momentos antes da entrevista com a equipe do Grupo Liberal, seu José precisou atravessar a rua com cautela ao voltar da padaria, já que os carros estavam transitando pela contramão para desviar do obstáculo. “Tem que se livrar desse buraco. Não tem condições mesmo, precisamos de uma solução”, pede.

Sobre as crateras no trecho, em nota, Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que enviará uma equipe da Operação tapa-buraco e uma equipe de limpeza urbana ao local "para realizar os reparos necessários e a retirada dos resíduos descartados na via". "A Sezel reforça que o serviço de coleta de lixo está regular na área", completa a pasta.

Já a empresa Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informou que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares. "A empresa enviará uma equipe operacional ao endereço citado para realizar a limpeza da área. A coleta de resíduos domiciliares na região ocorre regularmente às terças, quintas e sábados, a partir das 6h. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 153, da Guarda Municipal", diz o comunicado.

A redação solicitou posicionamento à Águas do Pará e aguarda retorno.