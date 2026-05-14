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Empreendedor Sérgio Costa denuncia bueiro entupido e trânsito caótico na travessa Segunda de Queluz

Vários acidentes com pedestres já foram registrados, por conta do limo

O Liberal

Um bueiro entupido há mais de um ano, imprudência no trânsito e falta de sinalização adequada para pedestres e veículos. Esses são alguns dos problemas encontrados na travessa Segunda de Queluz, no cruzamento com a rua Américo Santa Rosa, no bairro de Canudos, em Belém. Segundo o empreendedor Sérgio de Oliveira Costa, de 53 anos, vários acidentes foram registrados recentemente perto do bueiro, que alaga com frequência. O registro foi feito no dia 6 de maio.

De acordo com o morador, o problema no bueiro persiste por conta de serviços incompletos dos órgãos responsáveis. Recentemente, um caminhão da Prefeitura de Belém esteve no local para realizar a limpeza, mas bastou uma chuva para ficar entupido novamente. Sérgio diz que, segundo os funcionários da Prefeitura, a tubulação está “amassada”.

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“Então dificulta a passagem da água, porque vem água da parte de cima e água daqui também. Ou seja, a vazão é muito grande para uma tubulação pequena. E complica a nossa situação nessa rua, principalmente para idosos, crianças e até mesmo veículos”, afirma.

Quando chove, a via fica completamente alagada, piorando a situação dos moradores da área. Depois que a água seca, a travessa fica tomada por limo. E além dos alagamentos, há um problema grave relacionado ao trânsito. “Vários carros atravessam, não tem uma preferencial, não temos sinais de trânsito e muito menos temos faixa de pedestre. Então é dificultoso aqui essa rua, principalmente quando está cheio d'água”, detalha o empreendedor.

Nas ruas vizinhas, como Silva Rosado e Rosa Danin, por exemplo, há sinalização. Porém, não é o caso da travessa Segunda de Queluz, que não possui nenhuma sinalização que indique como deve ser o tráfego no local.

Durante a reportagem, a equipe do Você Repórter presenciou uma cena de infração: um motociclista quase foi atingido por um carro durante a travessia. “Motoqueiro atravessando onde a preferencial não é dele, e o carro atravessando para cá. Então dificulta, dificulta a passagem de todo mundo, qualquer veículo e qualquer pessoa. Como é que a gente pode viver numa área assim totalmente complicada como essa aqui?”, indaga.

A redação solicitou posicionamento à Sezel, da Prefeitura de Belém e aguarda retorno. 

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que uma equipe técnica será encaminhada ao cruzamento da travessa Segunda de Queluz com a rua Américo Santa Rosa, no bairro de Canudos, para realizar o levantamento das necessidades de reforço da sinalização viária na área. A pasta destaca que a análise irá considerar as demandas relacionadas à segurança de pedestres e condutores, incluindo a necessidade de implantação ou reforço de sinalização horizontal e vertical, além de outras medidas que possam contribuir para a organização e segurança do trânsito no local.

Já a Águas do Pará informou que não possui rede de esgotamento sanitário implantada no local citado e, portanto, a situação relatada não está relacionada à operação da concessionária. "A empresa esclarece ainda que a demanda se trata de sistema de drenagem pluvial, o qual é destinada ao escoamento da água da chuva, incluindo galerias e bueiros, cuja manutenção é de responsabilidade do poder público municipal. A concessionária permanece à disposição da população por meio do 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e do Águas App, disponível para Android e iOS", diz o comunicado.

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