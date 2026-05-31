Administrador Olivar Figueiredo denuncia semáforo encoberto por árvore em cruzamento na av Nazaré

A sinalização no cruzamento das avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro, em Belém, está comprometida pela falta de poda. Um semáforo instalado no local permanece parcialmente encoberto pelos galhos de uma árvore, dificultando a visibilidade para motoristas e pedestres e elevando o risco de acidentes. Quem passa diariamente pelo trecho, como o administrador Olivar Pontes de Figueiredo, de 69 anos, afirma que o problema não é isolado e se repete em outros pontos da capital. O registro foi feito no dia 27 de maio.

No local, como constatou a equipe do Você Repórter, as folhas encobrem a sinalização, especialmente o tempo do semáforo, causando transtornos aos condutores. Olivar afirma que a situação é um desafio e obriga os motoristas a redobrar a atenção. Em horários de pico, o trecho tem grande movimentação de veículos, o que agrava ainda mais o problema.

“Eu passo por esse trecho porque tenho um neto que estuda neste colégio, e todo dia estou aqui. Se você observar, atrapalha muito essa mangueira que não tem poda. Aliás, não é só aqui neste local, em vários lugares a mangueira cresce, não existe poda e isso atrapalha o semáforo, inclusive com risco de acidente”, relata.

Árvore encobre principalmente a parte de cima da sinalização (Foto: Reprodução | Cira Pinheiro)

Olivar afirma que a questão não está nas árvores, mas na falta de manutenção adequada. “Como aqui tem dois sinais, um ajuda o outro. Mas existem locais em que não tem nem isso. Só tem um, e a mangueira atrapalha. Eu moro na Pedreira, e na avenida Pedro Miranda tem um que também é só um, e a mangueira atrapalha do mesmo jeito”, diz.

“Em dia de chuva, a pista fica mais lisa. Tem que ter muito cuidado, porque é difícil enxergar, e realmente atrapalha muito. É urgente. Não só nesse trecho, mas em várias ruas tem que ser feita a poda urgentemente”, acrescenta o denunciante.

Sobre o caso, a Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A reportagem aguarda retorno.