Aposentado Raimundo Costa Filho denuncia descarte irregular de entulho na rua Eng. Fernando Guilhon

O descarte irregular de entulho na rua Engenheiro Fernando Guilhon, próximo à travessa 14 de Março, no bairro da Cremação, em Belém, tem preocupado moradores da área devido ao acúmulo de restos de obras, madeiras, galhadas e lixo deixados na via pública. A denúncia foi feita pelo aposentado Raimundo Costa Filho, de 71 anos, que afirma que o problema vem dificultando o tráfego de veículos e pedestres, além de aumentar a sujeira e os riscos de problemas ambientais no local. O registro foi feito no dia 27 de maio.

Morando na área há mais de 50 anos, Raimundo diz que o problema já é antigo. "Muitos moradores de rua vêm à noite, botam tudo no saco ali perto de uma árvore, viram o saco e levam. Aí o lixo fica. A prefeitura às vezes vem mais rápido, outras vezes demora. Passa a semana, às vezes o lixo fica assim, e é lixo doméstico”, comenta.

No local, o ponto da calçada está tomado por sacos plásticos rasgados, resíduos domésticos espalhados, embalagens diversas e restos de alimentos acumulados diretamente no chão, como constatado pela equipe. A reclamação é que a sujeira acumulada provoca mau cheiro.

Também há resíduos de construção civil, como pedaços de madeira, tábuas, entulhos e materiais quebrados. Esses itens ocupam boa parte da calçada e se estendem até o meio-fio, dificultando a passagem de pedestres.

Além do descarte indevido pelas pessoas do entorno, Raimundo comenta que a coleta de lixo é realizada de forma irregular. “Às vezes, passam semanas sem vim tirar o lixo. E aí os moradores vêm e jogam aí, mas só de madrugada, porque tem um senhor aqui que ainda impede eles de jogarem o lixo”, diz o morador.

A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que enviará uma equipe de limpeza urbana ao local para fazer a retirada dos resíduos descartados de forma irregular. “A população pode solicitar a coleta de entulho em casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no número (91) 98405-3100. Além disso, a Prefeitura de Belém conta com o número 153, para onde a população pode ligar de forma anônima e denunciar descarte irregular de resíduos”, reforça a Sezel.

Em nota, a Ciclus Amazônia informou que uma equipe operacional será encaminhada ao local citado para realizar a limpeza da área. Informações sobre dias, horários e locais de coleta domiciliar em cada região da cidade podem ser consultadas no site oficial: www.ciclusamazonia.com.br.

"A companhia destaca que a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico e pode ser solicitada pelo Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, no número (91) 98405-3100. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Por fim, denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 153, da Guarda Municipal", diz a nota.