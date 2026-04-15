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Borracheiro Charles Gemaque denuncia alagamento crônico no Conjunto Maguari

O ponto crítico do problema está localizado na entrada do conjunto pelo Tenoné

O Liberal
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O borracheiro Charles Gemaque, de 43 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Os moradores do Conjunto Maguari, em Belém, convivem com alagamentos constantes há décadas. O ponto crítico do problema está localizado na entrada do conjunto pelo Tenoné, no cruzamento da avenida Principal com a passagem Quinta Linha, com a presença de buracos e bueiros entupidos ao longo da via. O borracheiro Charles Gemaque, de 43 anos, detalha o problema, em registro feito no dia 10 de abril.

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“Isso já dura muito tempo, desde que aqui começou a ser fim de linha [de ônibus]. Quando começa a chover, a gente já fica até preocupado por causa do alagamento. Tem muitos danos nos nossos eletrodomésticos, danos materiais, além das nossas crianças, que ficam doentes por causa de animais”, afirma o comerciante.

Além do prejuízo material, há também impactos na saúde dos moradores da área. Sempre que chove, alguns animais silvestres começam a aparecer, como cobras, sapos e rãs. O problema já dura décadas. “Já dura desde que vim pra cá, em 86, com apenas 4 anos. Nessa época ainda não tinha muita gente por aqui. Com a migração das pessoas para cá, o problema começou a se aprofundar e ficamos mais prejudicados”, diz.

Charles precisou aumentar o nível da calçada de sua borracharia por conta do alagamento — um investimento que fez com o próprio dinheiro, na ausência de ações da gestão municipal. “Tive que tirar do bolso, porque antigamente o alagamento só ia até a calçada. Depois, começou a encher mais. Fiz até uns batentes aqui para não entrar na minha borracharia”, diz.

Quando a via alaga, apenas caminhões e ônibus conseguem transitar no local. Charles aguarda por uma solução efetiva dos órgãos responsáveis.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). A pasta informou que enviou, na última segunda-feira (13),  uma equipe técnica até o local para avaliar os serviços necessários. Feito o levantamento, a via será incorporada ao cronograma de execuções da secretaria com os devidos encaminhamentos.

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