Aposentado Edilson Martins denuncia pilha de lixo na feira da Pedreira

Há uma pilha de lixo no cruzamento da travessa Barão do Triunfo com a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo relatos, a pilha costuma surgir no fim do horário de funcionamento da Feira da Pedreira, sendo resultado do descarte irregular de comerciantes da área. O aposentado Edilson Martins, de 68 anos, é quem detalha o problema, em registro feito no dia 9 de abril.

Algumas pragas, como insetos e ratos, são atraídas pelo mau cheiro que exala no local. “É que esse lixo aí é jogado pelo pessoal, não tem jeito. Eles jogam e não estão nem aí, estão muito imundos, ficam jogando aí tudinho. Não sei se o carro de lixo vem pegar, aí fica essa coisa feia durante o dia inteiro”, relata o morador.

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Seu Edilson diz que assim que a feira encerra, a empresa responsável pela coleta retira o lixo do local. No entanto, mesmo depois que o lixo é retirado, as pessoas voltam a descartar. “Isso é coisa do pessoal mesmo, que joga lixo. A Prefeitura precisa dar um jeito”, diz.

Segundo o aposentado, o problema não é uma exclusividade da Feira da Pedreira. "A cidade inteira está com esse lixo. A população precisa ajudar", afirma. O morador espera que a população se conscientize e que a manutenção e coleta sejam feitas de acordo com a necessidade no local.

A reportagem solicitou posicionamento à Sezel e à Ciclus Amazônia. A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL) informou que destinará uma equipe de limpeza para fazer a retirada dos resíduos descartados de forma irregular. A SEZEL reforça que está instalando mais de 2.000 novos coletores em feiras e outros espaços públicos da capital, e o Complexo da Pedreira já está sendo contemplado, para a gestão correta de resíduos nestes locais. Além da estrutura, as ações de educação ambiental serão intensificadas na área para orientar feirantes e moradores sobre o descarte correto. A gestão ressalta que a população pode denunciar o descarte irregular de forma anônima pelo número 153, auxiliando na manutenção da saúde pública e do ordenamento local.