Dona de casa Marlene Silva alerta para via esburacada no bairro do Curió-Utinga

Os buracos atrapalham a rotina dos pedestres e condutores

O Liberal

A rua Santo Antônio, localizada entre a Avenida João Paulo II e a Estrada da Ceasa, no bairro Curió-Utinga, em Belém, está comprometida pela grande quantidade de buracos na via. A situação fica ainda pior com as chuvas, segundo a dona de casa Marlene Silva, de 60 anos. O registro foi feito no dia cinco de março.

Dona Marlene costuma transitar com frequência pelo local e relata que os obstáculos afetam a rotina tanto de pedestres, como de condutores. “Eles prejudicam muito, tanto a gente que não tem carro e quem tem carro também. Ouvimos reclamações de que vai quebrar as peças do carro”, diz.

Os pedestres da área estão expostos ao risco constante de quedas e lesões. “Fico andando por aqui e vejo a situação dos moradores. Quando chove, não tem como passar, só alaga”, relata. Ela conta que as passagens próximas, como a passagem Elvira, por exemplo, também ficam completamente alagadas.

O alagamento faz com que os buracos fiquem ‘escondidos’, piorando o risco de acidentes. Dona Marlene aguarda por soluções dos órgãos competentes. “Quanto antes resolverem, melhor”, finaliza.

A redação integrada do jornal O Liberal solicitou um posicionamento em nota da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura de Belém, sobre as condições da via. A pasta informou que a rua Santo Antônio, no trecho entre a Avenida João Paulo II e a Estrada da Ceasa, já está inserida no cronograma de manutenção. Os serviços de tapa-buraco para recuperação do pavimento serão realizados na próxima semana.

"Desde o seu início, a Operação Tapa-Buraco já aplicou mais de 40 mil toneladas de massa asfáltica em diversos bairros de Belém. A iniciativa faz parte de um esforço permanente da Prefeitura de Belém para melhorar as condições das vias, reduzir riscos de acidentes e garantir mais segurança e qualidade de vida à população", encerra a nota.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

