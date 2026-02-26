Gestora em beleza Eliane Moreira denuncia abandono do Conjunto Orlando Lobato

O Conjunto Orlando Lobato, localizado no bairro do Parque Verde, em Belém, apresenta vários problemas. As ruas estão esburacadas, há acúmulo de lixo e entulho e o canal está assoreando. Além disso, basta uma simples chuva para que as chuvas fiquem completamente alagadas, chegando ao nível das casas. Segundo Eliane Moreira, de 46 anos, gestora em beleza e presidente da associação de moradores do local, a situação só piora ao longo dos anos. O registro foi feito no dia 23 de fevereiro.

“Estamos na Associação desde 2020, fazendo ofícios, e pedimos para ajeitar o nosso canal. Cada ano as ruas pioram. Aqui na Quadra E, por exemplo, essa rua aqui já não existe mais nada dela. O nosso canal, a cada ano ele está indo embora, cedendo”, conta Eliane. A gestora em beleza chama atenção para o mato alto, que vira um espaço para o acúmulo irregular de lixo e entulho.

Para contornar a falta de ações de manutenção no espaço, os moradores se unem para cortar o mato alto e também efetuar a poda das árvores. No entanto, algumas pessoas utilizam o espaço para o descarte irregular de lixo e entulho. “Só entulho. Nosso residencial está há seis meses que não recolhem o entulho, Ciclus não aparece aqui para mais nada”, diz.

“Em janeiro do ano passado vieram fazer uma limpeza no canal, depois não vieram mais. Nosso residencial de poder público está abandonado, a realidade é essa. Quando chove, alaga tudo, fica cheio. Ninguém consegue passar de carro”, detalha a moradora. O nível da água se eleva com as chuvas e as casas também ficam alagadas, afetando a rotina dos moradores da área.

A moradora Eliane Moreira afirma que já fez vários ofícios, na esperança de melhorar a situação do conjunto. “Os ofícios estão todos aqui. Já conversei com os vereadores, mas não vem nada, estamos abandonados pelo poder público. Falta tudo, asfalto, tudo o que puder imaginar”, lamenta a moradora.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Ciclus Amazônia e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) da Prefeitura de Belém. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.