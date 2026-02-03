Capa Jornal Amazônia
Aposentada Isabel Alves denuncia abandono da praça Dom Pedro II, na Cidade Velha

O lago do espaço está esverdeado devido à presença de limo e bastante sujo com garrafas plásticas e garrafas de vidro, restos de marmita e outros resíduos

O Liberal

O lago da Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, em Belém, está esverdeado devido à presença de limo e bastante sujo com garrafas plásticas e garrafas de vidro, restos de marmita e outros resíduos. O registro, feito no dia 2 de fevereiro, acompanha a denúncia da professora aposentada Isabel Igreja Alves, de 75 anos, que lamenta o descaso e o abandono da área localizada no cruzamento da rua Padre Champagnat com a avenida Portugal e em frente ao Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém.

Na praça, o lago está tomado por limo e sujeira, a ponto de quase impedir a visualização do fundo, como constatou a reportagem. O problema, segundo relata Isabel Alves, é antigo. “Isso é horrível, é uma situação deprimente, porque fica em frente à prefeitura. E, por isso, tinha tudo para ser muito bem tratado. Belém é bonita, mas precisa ser cuidada”, lamenta a aposentada.

“Nosso prefeito tem que ter mais cuidado. Belém precisa de mais cuidado e de mais atenção. Nós, belenenses, precisamos de coisas boas. Acabou a COP 30 e o que a gente vê, agora, é muita sujeira. Está deplorável e até afasta turistas”, acrescenta Isabel.

image Restos de lixo no local (Foto: Reprodução | Cira Pinheiro)

Isabel afirmou que a situação lhe causa profunda tristeza e que, diante de episódios como esse, muitas vezes nem sabe como agir ou reagir. Disse ainda que, por já ter mais idade, sente medo de circular sozinha por esses locais.

“É uma tristeza muito grande. Infelizmente, a gente não sabe nem como agir ou reagir com essas coisas que acontecem. A gente que já tá com uma idade avançada tem medo de andar só [nesses locais]”, detalha a denunciante.

Nota da Prefeitura de Belém

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que a Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, recebe serviços regulares de manutenção e limpeza, realizados semanalmente pelas equipes da secretaria. As ações incluem a conservação do espaço público e com serviços de limpeza geral.

"A Sezel reforça que atua de forma contínua na manutenção das praças e espaços públicos da capital, visando garantir melhores condições de uso, preservação do patrimônio histórico e qualidade de vida à população.", detalha.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

 

