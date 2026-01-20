Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Comerciante Edvaldo Maués alerta para sinalização precária na Avenida Rodolfo Chermont

O local ficou mais movimentado com a obra da Nova Rua da Marinha, mas ainda falta sinalização adequada, segundo Edvaldo

A Avenida Rodolfo Chermont, na Marambaia, em Belém, é um dos pontos mais movimentados da capital paraense, conhecida pelo tráfego intenso de condutores e pedestres e pela gastronomia. No entanto, a falta de sinalização adequada vem causando transtornos aos comerciantes e público do local. O comerciante Edvaldo Maués, de 65 anos, trabalha na área e relata que já testemunhou vários acidentes. O registro foi feito em 15 de dezembro.
 
“Está faltando sinalização, lombada, tudo está dificultando o nosso trânsito aqui, devido aos acidentes que estão acontecendo várias vezes. Está faltando a faixa de pedestres, para ver se melhora um pouquinho a passagem, já que os motoqueiros não respeitam”, relata Edvaldo. A avenida Rodolfo Chermont é uma via de mão dupla, onde o tráfego flui em ambos os sentidos. No entanto, não há nenhuma placa que indique essa característica no local.
 
O comerciante conta que a via ficou ainda mais movimentada com a obra da Nova Rua da Marinha. “O pessoal retorna aqui para ir para a Júlio César. Todo o trecho [da Rodolfo Chermont] está assim, desde a Rua da Marinha até a Pedro Álvares Cabral. Sempre com acidentes”, afirma.
 
Testemunhar acidentes se tornou rotina de quem passa e trabalha no local, de acordo com Edvaldo Maués. Quando não é com motociclistas, é com condutores de carros. A travessia também é difícil para os pedestres, principalmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, já que os condutores não respeitam a prioridade do pedestre.
 
“A gente tenta ajudar. Quando não vemos para ajudar, é quase certeza que acontece o acidente. Uma sinalização aqui melhoraria muito, para ver se acabam os acidentes aqui no nosso setor. É uma via bem localizada, boa de morar, temos de tudo aqui. Falta só sinalizar a via para ficar maravilhoso para nós”, finaliza o comerciante.
 
A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da Prefeitura de Belém. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.
Palavras-chave

você repórter

rodolfo chermont

trânsito caótico em belém
