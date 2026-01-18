Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Dona de casa Rozenira Melo alerta para cratera na rua 5 de Setembro, no Tenoné

A situação persiste há mais de um mês e a hipótese é que o obstáculo seja decorrente de um problema na tubulação

O Liberal

Uma cratera vem causando transtornos aos moradores da rua 5 de Setembro, localizada no bairro do Tenoné, em Belém. De acordo com a dona de casa Rozenira Melo, moradora da área, a situação já existe há mais de um mês e diversos acidentes já foram registrados na via. Até mesmo um carro já caiu no local. O registro foi feito em 8 de janeiro.

“O buraco já está há um bom tempo aqui e até um carro já caiu. Esses dias, uma senhora caiu e bateu com um carro no bueiro, acho que ela estava no telefone, bateu com o carro e caiu”, relata a moradora. Ela conta que a diretora do centro comunitário dos moradores chegou a tentar contato com a Prefeitura de Belém, no entanto, nenhuma equipe foi até o local verificar o buraco.

VEJA MAIS

image Lavador de carros Max Ribeiro denuncia esgoto a céu aberto na travessa Lomas Valentinas
Uma grande cratera está causando acúmulo de água suja misturada com dejetos humanos

image Dona de casa Maria da Conceição Silva alerta para buraco e vazamento de água no Conjunto Mendara
A denunciante relata que contatou as autoridades responsáveis, mas nenhuma providência concreta foi adotada até o momento

Um morador da área chegou a tapar o obstáculo com ripas de madeira e pedaços de pedra — uma forma provisória de evitar novos acidentes, na ausência de ações dos órgãos responsáveis. Há também um pedaço de madeira na vertical, envolto em plástico, para que os condutores consigam observar o problema à distância.

“O senhor aqui da estância que fez isso, porque tava aberto, aí um rapaz jogou um monte de entulho aqui. Ele tirou, porque não pode jogar entulho, porque pode entupir a tubulação das casas. Aí ele tirou e fez esse improviso”, conta Rozenira. A hipótese da dona de casa é que o problema é uma consequência da tubulação quebrada.

Rozenira alerta para o perigo do buraco aumentar de tamanho. “E também as pessoas caírem, como crianças e idosos. Até carro mesmo, moto. Sem prestar atenção, vai bater, principalmente à noite”, diz. Ela espera que o poder público resolva o problema de forma breve.

Em divulgada na sexta-feira (16), a concessionária Águas do Pará informOU que uma equipe técnica foi enviada até o local mencionado, na rua 5 de Setembro, e identificou que a tubulação faz parte do sistema de drenagem pluvial não sendo de responsabilidade da concessionária. “A Águas do Pará informa, ainda, que mantém canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”, detalha.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento do texto.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

cratera no tenoné
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Rozenira Melo alerta para cratera na rua 5 de Setembro, no Tenoné

A situação persiste há mais de um mês e a hipótese é que o obstáculo seja decorrente de um problema na tubulação

18.01.26 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Lavador de carros Max Ribeiro denuncia esgoto a céu aberto na travessa Lomas Valentinas

Uma grande cratera está causando acúmulo de água suja misturada com dejetos humanos

15.01.26 15h36

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Maria da Conceição Silva alerta para buraco e vazamento de água no Conjunto Mendara

A denunciante relata que contatou as autoridades responsáveis, mas nenhuma providência concreta foi adotada até o momento

13.01.26 19h00

VOCÊ REPÓRTER

Mercado da Marambaia está em situação precária, diz autônoma Silvana Costa

O espaço apresenta diversos problemas, como forro quebrado, sujeira, falta de água, entre outros problemas

11.01.26 12h10

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Jorge Emerson Franco teme queda de duas pontes de madeira na Terra Firme

A situação persiste há dois anos e até acidentes já aconteceram no local, segundo o morador

08.01.26 10h29

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia

Quando chove, a passagem fica completamente alagada, dificultando o trânsito de pedestres e veículos

06.01.26 17h36

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Judite Araújo alerta para buraco na rodovia Mário Covas

O transtorno começou há cerca de dois meses, com a formação de uma pequena poça

02.01.26 9h54

VOCÊ REPÓRTER

Entulho de imóvel demolido na Pedreira preocupa a diarista Silvia Souza

A preocupação dos moradores é que com a chegada da chuvas fortes em Belém, a situação se agrave, pelo fato de que o local com o material acumulado está infestado de ratos e mosquitos transmissores de doenças

01.01.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda