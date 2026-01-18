Dona de casa Rozenira Melo alerta para cratera na rua 5 de Setembro, no Tenoné

Uma cratera vem causando transtornos aos moradores da rua 5 de Setembro, localizada no bairro do Tenoné, em Belém. De acordo com a dona de casa Rozenira Melo, moradora da área, a situação já existe há mais de um mês e diversos acidentes já foram registrados na via. Até mesmo um carro já caiu no local. O registro foi feito em 8 de janeiro.

“O buraco já está há um bom tempo aqui e até um carro já caiu. Esses dias, uma senhora caiu e bateu com um carro no bueiro, acho que ela estava no telefone, bateu com o carro e caiu”, relata a moradora. Ela conta que a diretora do centro comunitário dos moradores chegou a tentar contato com a Prefeitura de Belém, no entanto, nenhuma equipe foi até o local verificar o buraco.

Um morador da área chegou a tapar o obstáculo com ripas de madeira e pedaços de pedra — uma forma provisória de evitar novos acidentes, na ausência de ações dos órgãos responsáveis. Há também um pedaço de madeira na vertical, envolto em plástico, para que os condutores consigam observar o problema à distância.

“O senhor aqui da estância que fez isso, porque tava aberto, aí um rapaz jogou um monte de entulho aqui. Ele tirou, porque não pode jogar entulho, porque pode entupir a tubulação das casas. Aí ele tirou e fez esse improviso”, conta Rozenira. A hipótese da dona de casa é que o problema é uma consequência da tubulação quebrada.

Rozenira alerta para o perigo do buraco aumentar de tamanho. “E também as pessoas caírem, como crianças e idosos. Até carro mesmo, moto. Sem prestar atenção, vai bater, principalmente à noite”, diz. Ela espera que o poder público resolva o problema de forma breve.

Em divulgada na sexta-feira (16), a concessionária Águas do Pará informOU que uma equipe técnica foi enviada até o local mencionado, na rua 5 de Setembro, e identificou que a tubulação faz parte do sistema de drenagem pluvial não sendo de responsabilidade da concessionária. “A Águas do Pará informa, ainda, que mantém canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”, detalha.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento do texto.

