Ajudante de oficina Francisco Lobo denuncia lixo e alagamentos na Pedreira

Quando chove, o lixo entope os bueiros e agrava ainda mais a situação

O Liberal
fonte

O ajudante de oficina Francisco Lobo, de 42 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

O acúmulo de lixo na Travessa Mauriti, próximo ao canal da Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, tem causado transtornos a moradores e trabalhadores da área. O ajudante de oficina Francisco Lobo, de 42 anos, relata que o descarte irregular feito pela própria população contribui para o problema. Segundo ele, quando chove, a via fica alagada e o lixo acaba entupindo os bueiros, agravando ainda mais a situação. O registro foi feito no dia 20 de fevereiro.

“Toda semana a caçamba vem, recolhe e todo dia está a mesma coisa. Aí fica o cheiro forte, bate o cheiro e quando chove, o lixo transborda”, afirma Francisco. O ajudante relata que a Prefeitura de Belém atua para recolher o lixo, no entanto, se removem em um dia, no outro já fica poluído novamente.

“Acho que é de madrugada ou de manhã cedo, o pessoal das carroças aparece e joga o lixo aí. Quando chove, o lixo transborda na rua e quando chove muito, ele vem e fica engatado na vala da frente”, reclama Francisco.

O lixo entope os bueiros das proximidades e gera um mau cheiro forte, que incomoda os moradores da área. “O cheiro fica, aquele fedor da água fica forte. Tem até medo de pisar na água e dar alguma doença, rato, é perigoso”, diz o ajudante de oficina.

Francisco Lobo espera que a situação seja resolvida o quanto antes, e que as pessoas também tenham consciência para descartar lixo e entulho corretamente. “E resolva essa situação. O pessoal recolhe e no outro dia já fica a mesma coisa, é também falta de consciência dos moradores”, finaliza.

Ações da prefeitura

Em nota divulgada no sábado (21/2), a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que enviará equipe de limpeza urbana à Travessa Mauriti, próximo ao canal da Visconde de Inhaúma, para realizar a remoção de resíduos na área.

"Além disso, a Sezel possui um ecoponto, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, destinado ao descarte correto de resíduos e entulhos. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8 às 20h, e aos sábados, de 8 às 12h.”, acrescenta.

"A Secretaria reforça que o descarte irregular de resíduos contribui para o entupimento da rede de drenagem e o agravamento dos alagamentos. Para denunciar descarte irregular, a população pode acionar de forma anônima a Central 153, colaborando com a fiscalização e a manutenção da limpeza urbana na capital.”, detalha a nota.

Palavras-chave

