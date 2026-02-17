Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Aposentada Lucelina Vaz denuncia problemas na Passagem Gaspar Dutra após chuvas no Curió-Utinga

Segundo ela, o problema é antigo, mas se agravou após o início das obras na avenida João Paulo II

O Liberal

As condições precárias da Passagem Gaspar Dutra, próxima à avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, têm causado transtornos aos moradores. A aposentada Lucelina Vaz de Lima, de 84 anos, relata que, quando chove forte, a via fica tomada por lama, buracos e poças d’água ao longo de todo o trecho, dificultando a circulação de pedestres, motociclistas e veículos. Segundo ela, o problema é antigo, mas se agravou após o início das obras na avenida. No dia 13 de fevereiro, quando falou com a reportagem, o trecho não estava alagado, mas a denunciante reforçou que os transtornos surgem após as chuvas. Em nota divulgada nesta terça-feira (17/2), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL), informou que a Passagem Gaspar Dutra, no bairro do Curió-Utinga, “já é monitorada pela secretaria e está inserida no cronograma de ações para a realização de reparos e manutenção da via”.

Lucelina conta que, por conta da situação que a via fica durante o período chuvoso, chegou a perder móveis. Para tentar amenizar os impactos causados pelos alagamentos, ela precisou aumentar a altura da casa para impedir que a água entrasse no imóvel. “Tudo isso aqui vai no fundo. (...) Eu fiz minha calçada alta, mas não adianta, enche, não olham para os pobres”, contou.

VEJA MAIS 

image Pedreiro denuncia alagamentos após transbordamento do Canal do Galo na Pedreira
A água invade residências, favorece o surgimento de doenças, insetos e animais peçonhentos.

image Doméstica Sandra Bahia denuncia trânsito caótico perto da Feira do Guamá
O tráfego intenso e o desrespeito aos pedestres gera vários acidentes e até mortes em cruzamento no Guamá

image Autônoma Maria Elisabete Pereira reclama de alagamento na rua Duque de Caxias, no Tenoné
Os constantes alagamentos na rua, que não tem asfalto também, voltam a preocupar moradores, especialmente em dias de chuva

A idosa reclamou da falta de ajuda da prefeitura à população daquela área, o que acaba comprometendo a saúde dos moradores. Ela mora na Passagem Gaspar Dutra há mais de 60 anos. E, durante essas seis décadas, as condições de saneamento no local não melhoraram, de acordo com Lucelina. “Era para eles colocarem uma carrada de terra, mas não botam. (...) Devido a esse abalo da água, muita gente adoece. Eu adoeci. As pessoas são obrigadas a sair nessa água. Moto e carro não entram mais (na via)”, concluiu.

A SEZEL, também em nota, esclareceu que não possui obras em andamento no referido trecho. “A gestão municipal ressalta que segue trabalhando no mapeamento e na manutenção das vias para garantir a mobilidade da população, especialmente durante o período chuvoso”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Governo do Pará para comentar o serviço realizado perto da João Paulo II e aguarda retorno. 

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

aposentada

lucelina vaz

denuncia problemas

passagem gaspar dutra

após chuvas

curió-utinga
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

programação

Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Muitos espaços terão alterações nos horários

12.02.26 19h33

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (16/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (16/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

16.02.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda