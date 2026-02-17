Aposentada Lucelina Vaz denuncia problemas na Passagem Gaspar Dutra após chuvas no Curió-Utinga

As condições precárias da Passagem Gaspar Dutra, próxima à avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, têm causado transtornos aos moradores. A aposentada Lucelina Vaz de Lima, de 84 anos, relata que, quando chove forte, a via fica tomada por lama, buracos e poças d’água ao longo de todo o trecho, dificultando a circulação de pedestres, motociclistas e veículos. Segundo ela, o problema é antigo, mas se agravou após o início das obras na avenida. No dia 13 de fevereiro, quando falou com a reportagem, o trecho não estava alagado, mas a denunciante reforçou que os transtornos surgem após as chuvas. Em nota divulgada nesta terça-feira (17/2), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL), informou que a Passagem Gaspar Dutra, no bairro do Curió-Utinga, “já é monitorada pela secretaria e está inserida no cronograma de ações para a realização de reparos e manutenção da via”.

Lucelina conta que, por conta da situação que a via fica durante o período chuvoso, chegou a perder móveis. Para tentar amenizar os impactos causados pelos alagamentos, ela precisou aumentar a altura da casa para impedir que a água entrasse no imóvel. “Tudo isso aqui vai no fundo. (...) Eu fiz minha calçada alta, mas não adianta, enche, não olham para os pobres”, contou.

A idosa reclamou da falta de ajuda da prefeitura à população daquela área, o que acaba comprometendo a saúde dos moradores. Ela mora na Passagem Gaspar Dutra há mais de 60 anos. E, durante essas seis décadas, as condições de saneamento no local não melhoraram, de acordo com Lucelina. “Era para eles colocarem uma carrada de terra, mas não botam. (...) Devido a esse abalo da água, muita gente adoece. Eu adoeci. As pessoas são obrigadas a sair nessa água. Moto e carro não entram mais (na via)”, concluiu.

A SEZEL, também em nota, esclareceu que não possui obras em andamento no referido trecho. “A gestão municipal ressalta que segue trabalhando no mapeamento e na manutenção das vias para garantir a mobilidade da população, especialmente durante o período chuvoso”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Governo do Pará para comentar o serviço realizado perto da João Paulo II e aguarda retorno.

