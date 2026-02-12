Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Durante o Carnaval, muitos belenenses viajam para outros municípios do Pará e para outros estados. Contudo, quem fica em Belém precisa estar atento ao funcionamento dos espaços de lazer, turismo, comércio e serviços essenciais, principalmente aqueles que terão mudança nos horários. Confira o que abre e fecha na capital paraense durante o Carnaval.

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o funcionamento dos supermercados varia de acordo com a rede. Porém, a entidade destaca que o Carnaval não é feriado.

Bancos

Os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências nos dias 16 de fevereiro (segunda-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira), de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na Quarta-feira de Cinzas (18), o atendimento será retomado às 12h.

Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O Pix funciona normalmente.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informou que o comércio lojista e varejista pode funcionar normalmente, pois não é feriado. A abertura das lojas fica a critério do proprietário.

Terminais

Os terminais de Belém, Icoaraci e Tamandaré, sob gestão da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), manterão o funcionamento normal ao longo do Carnaval, informa a CPH.

Estação Cidadania

As Estações Cidadania em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá e Santarém não funcionarão na segunda-feira (16) e terça-feira (17). Na quarta-feira (18), os serviços voltam a partir das 12h, conforme a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Lazer e Turismo

A Estação das Docas estará aberta diariamente, a partir das 10h, com exceção da terça-feira (17), quando abrirá às 9h. O espaço ficará aberto até 1h, exceto no domingo (15) e na quarta-feira (18), quando fechará à meia-noite.

O Mangal das Garças abrirá de sábado (14) até terça-feira (17), com funcionamento das 8h às 18h. Na quarta-feira (18), estará fechado para manutenção.

O Parque do Utinga estará aberto de sábado (14) até quarta-feira (18), das 6h às 17h. Na quinta-feira (19), fechará para manutenção.

O Espaço São José Liberto (ESJL) abrirá apenas no sábado (14), das 10h às 18h, e na Quarta-feira de Cinzas (18), das 12h às 18h, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

O Parque da Cidade funcionará normalmente no sábado (14), domingo (15), terça-feira (17) e quarta-feira (18), das 8h às 22h, com entrada até as 21h. Na segunda-feira (16), funcionará das 18h às 22h, com entrada até as 21h30.

O Complexo Porto Futuro – Armazém da Gastronomia estará aberto todos os dias, das 10h às 22h. O Museu das Amazônias ficará fechado ao público.

O Porto Futuro I funcionará todos os dias, das 6h às 22h, com entrada até as 21h30.

Os museus e memoriais do Estado funcionam normalmente no sábado (14), domingo (15) e quarta-feira (18), das 9h às 17h. Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), estarão fechados.

O Parque Cemitério Soledade funciona normalmente no sábado (14), domingo (15) e quarta-feira (18), das 9h às 17h. Fechado na segunda-feira (16) e terça-feira (17).

O Theatro da Paz terá visitas guiadas no sábado (14) e domingo (15), das 9h às 12h. De segunda a quarta-feira, não haverá visitação.

O Parque da Residência funcionará normalmente no sábado (14), domingo (15), terça-feira (17) e quarta-feira (18), das 9h às 17h. Fechado na segunda-feira (16).

A Estação Cultural de Icoaraci abrirá no sábado (14) e na quarta-feira (18), das 9h às 17h. No domingo (15), na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), ficará fechada.

Os espaços Palacete Bolonha, Palácio Antônio Lemos – Museu de Arte de Belém (Mabe), Biblioteca Pública Municipal de Belém “Avertano Rocha” (Bpmar), Bosque Rodrigues Alves e o Parque Gunnar Vingren estarão fechados no Carnaval.

O Solar da Beira funcionará no sábado (14), domingo (15) e segunda-feira (16), das 8h às 18h. Na terça-feira (17) e quarta-feira (18), estará fechado.

O Mercado de São Brás funcionará normalmente. O setor da feira abrirá das 7h às 18h, de sábado (14) até quarta-feira (18), exceto no domingo (15), quando fechará às 16h. A praça de alimentação funcionará todos os dias, das 7h às 15h. O corredor gastronômico e anexos abrirá às 10h todos os dias, com exceção de segunda-feira (16), quando abrirá às 15h. Fechará à 1h no sábado (14), na terça-feira (17) e na quarta-feira (18), à 0h no domingo (15) e às 22h na segunda-feira (16). O setor de lojas funcionará todos os dias, das 10h às 22h.

Shoppings

O Castanheira Shopping funcionará de domingo (15) até quarta-feira (18). No domingo (15), as lojas funcionarão das 14h às 22h e a praça de alimentação, das 12h às 22h. Nos outros dias, ficará aberto das 10h às 22h.

O Parque Shopping Belém funcionará normalmente de sábado (14) a terça-feira (17), das 10h às 22h.

Durante o Carnaval, o Boulevard Shopping Belém abrirá das 10h às 22h, de segunda-feira (16) a quarta-feira (18).

No Shopping Pátio Belém, o horário de funcionamento das lojas no domingo (15) é das 13h às 21h, e o da praça de alimentação vai das 12h às 22h. De segunda-feira (16) a quarta-feira (18), as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h.

O Shopping Metrópole Ananindeua segue com funcionamento normal, das 10h às 22h.

O Shopping Bosque Grão-Pará abrirá as lojas e a praça de alimentação das 10h às 22h na segunda-feira (16), terça-feira (17) e quarta-feira (18).

Os horários de funcionamento de cinemas, restaurantes e academias seguem de acordo com a própria programação.

Órgãos estaduais

A Seplad informa que, em razão do Carnaval, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, do Executivo estadual é facultativo na segunda-feira (16), terça-feira (17) e quarta-feira (18), até as 12h.

Nesses três dias, os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço para garantir o atendimento à população.

Órgãos municipais

A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro (até meio-dia), no âmbito da administração pública direta e indireta. Os serviços considerados essenciais ao interesse público seguem sem prejuízos, nas áreas de arrecadação, saúde pública, segurança e defesa social, mobilidade urbana, serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, varrição e manejo de resíduos, assistência social e conselhos tutelares, parques, museus, teatros, cemitérios e demais espaços de visitação turística, além da gestão da informatização dos serviços públicos e tecnologia da informação.

Todos os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. Entre eles: UPA Icoaraci; UPA Sacramenta; UPA Terra Firme; UPA Jurunas; UPA Marambaia; Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM-14); Hospital Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM-Guamá); Hospital Geral de Mosqueiro; Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica); UBS Baía do Sol (Mosqueiro); UBS Carananduba (Mosqueiro); UBS Cotijuba; UBS Outeiro; UBS Tapanã; UBS Jurunas; e UBS Icoaraci.