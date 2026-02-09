Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

Mais de 40 condutores já foram autuados por ocupação irregular da ciclofaixa, em um ano, no trecho da avenida Arthur Bernardes, no bairro de Val-de-Cães, em Belém. A atuação faz parte de uma fiscalização diária realizada há mais de um ano pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), que mantém agentes de trânsito de forma permanente em um dos pontos mais sensíveis para a mobilidade da capital, segundo a secretaria. O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9).

Segundo o secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, o foco principal da intervenção é o combate ao uso indevido da via exclusiva por veículos de grande porte. Para o gestor, historicamente, carretas utilizavam o espaço destinado aos ciclistas como área de espera para o abastecimento no terminal, forçando quem pedala a se arriscar entre os carros.

“A ocupação da ciclofaixa por carretas era um desafio crônico. Hoje, com a fiscalização ininterrupta, garantimos que o ciclista trafegue com a dignidade e a segurança que a lei exige”, pontua Luciano de Oliveira.

Educação no trânsito

De acordo com a Segbel, a medida não possui apenas caráter punitivo, mas educativo e preventivo, visando reduzir o índice de acidentes em uma área de fluxo pesado. O diretor de trânsito da Segbel, Rogério Brasil, destacou que o que antes era um gargalo de insegurança e obstrução, hoje apresenta fluidez.

“Historicamente, o trajeto era marcado pelo conflito entre ciclistas e carretas. O desrespeito à ciclofaixa empurrava os usuários para o centro da pista, expondo-os a riscos constantes de atropelamento. Estamos agindo para que o espaço do ciclista seja respeitado integralmente”, afirma.

Fiscalização

As ações, de acordo com a Segbel, vem coibindo o estacionamento e a trafegabilidade de veículos pesados sobre a faixa exclusiva, renovando as demarcações horizontais e placas de advertência para garantir visibilidade, tanto para o condutor quanto para o ciclista. E ainda, com orientações constantes sobre o direito de preferência e a importância da convivência harmônica entre os diferentes modais.