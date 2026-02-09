Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

O Liberal
fonte

Fiscalização na Arthur Bernardes devolve segurança aos ciclistas (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Mais de 40 condutores já foram autuados por ocupação irregular da ciclofaixa, em um ano, no trecho da avenida Arthur Bernardes, no bairro de Val-de-Cães, em Belém. A atuação faz parte de uma fiscalização diária realizada há mais de um ano pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), que mantém agentes de trânsito de forma permanente em um dos pontos mais sensíveis para a mobilidade da capital, segundo a secretaria. O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9).

Segundo o secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, o foco principal da intervenção é o combate ao uso indevido da via exclusiva por veículos de grande porte. Para o gestor, historicamente, carretas utilizavam o espaço destinado aos ciclistas como área de espera para o abastecimento no terminal, forçando quem pedala a se arriscar entre os carros.

“A ocupação da ciclofaixa por carretas era um desafio crônico. Hoje, com a fiscalização ininterrupta, garantimos que o ciclista trafegue com a dignidade e a segurança que a lei exige”, pontua Luciano de Oliveira.

Educação no trânsito

De acordo com a Segbel,  a medida não possui apenas caráter punitivo, mas educativo e preventivo, visando reduzir o índice de acidentes em uma área de fluxo pesado. O diretor de trânsito da Segbel, Rogério Brasil, destacou que o que antes era um gargalo de insegurança e obstrução, hoje apresenta fluidez. 

“Historicamente, o trajeto era marcado pelo conflito entre ciclistas e carretas. O desrespeito à ciclofaixa empurrava os usuários para o centro da pista, expondo-os a riscos constantes de atropelamento. Estamos agindo para que o espaço do ciclista seja respeitado integralmente”, afirma.

Fiscalização

As ações, de acordo com a Segbel, vem coibindo o estacionamento e a trafegabilidade de veículos pesados sobre a faixa exclusiva, renovando as demarcações horizontais e placas de advertência para garantir visibilidade, tanto para o condutor quanto para o ciclista. E ainda, com orientações constantes sobre o direito de preferência e a importância da convivência harmônica entre os diferentes modais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ocupação irregular

ciclofaixas

arthur bernardes
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

BELÉM

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar neste domingo (8) em Belém

Parlamentar encontra-se em condições estáveis, após apresentar evolução clínica satisfatória mediante tratamento recebido desde que foi internado na quinta (5)

08.02.26 13h50

Evento católico ‘Aviva’ começa no próximo domingo (15) como alternativa de fé no Carnaval de Belém

A programação ocorre no Hangar - Centro de Convenções, de 15 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e aberta ao público

08.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda