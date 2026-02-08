Capa Jornal Amazônia
Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar neste domingo (8) em Belém

Parlamentar encontra-se em condições estáveis, após apresentar evolução clínica satisfatória mediante tratamento recebido desde que foi internado na quinta (5)

Eduardo Rocha
fonte

Senador Jader Barbalho mantém cuidados com a saúde (Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado)

No final da manhã deste domingo (8), o senador Jader Barbalho (MDB-PA) teve alta hospitalar, de acordo com o Boletim Médico do Hospital da Beneficente Portuguesa do Pará. "O paciente Jader Fontenelle Barbalho recebeu alta hospitalar após apresentar evolução clínica satisfatória, com boa resposta ao tratamento a que foi submetido. No momento da alta, encontra-se em condições estáveis, tendo recebido as devidas orientações médicas quanto aos cuidados domiciliares", é comunicado no documento assinado pelos médico neurocirurgião José Cláudio Monteiro Rodrigues, a médica intensivista Amanda Quintairos e o médico clínico Salomão Kahwage.

Jader Barbalho, 81 anos, foi internado na quinta-feira (5), após apresentar um quadro de desidratação. O parlamentar deu entrada na unidade hospitalar para realização de exames. Na ocasião, foi confirmado o diagnóstico. A equipe médica indicou internação hospitalar para reposição volêmica por via endovenosa, administração de medicamentos e realização de exames complementares. 

O senador Jader Barbalho é pai do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. Jader já governou o Pará por dois mandatos.

