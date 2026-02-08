Capa Jornal Amazônia
Evento católico ‘Aviva’ começa no próximo domingo (15) como alternativa de fé no Carnaval de Belém

A programação ocorre no Hangar - Centro de Convenções, de 15 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e aberta ao público

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)
fonte

Aviva 2025. (Igor Mota/Arquivo O Liberal)

Belém receberá, entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2026, mais uma edição do “Aviva”, evento católico promovido pela Comunidade Cristo Alegria, que já se consolidou como uma das principais alternativas religiosas durante o período do Carnaval em Belém. Com o tema: “Ele cumpre sua promessa aos seus filhos amados - Isaías 55:1-6”, a programação ocorre no Hangar - Centro de Convenções, com entrada gratuita e aberta ao público.

Criado com o objetivo de evangelizar e fortalecer a fé, o “Aviva” não se propõe a competir ou fazer oposição ao Carnaval tradicional. Segundo o diácono Emanuel Duarte, fundador da Comunidade Cristo Alegria e um dos idealizadores do evento, a proposta é oferecer uma opção para quem prefere viver o feriado de forma diferente. 

“O nosso objetivo é a evangelização. Levar a Palavra de Deus aos corações e aumentar a fé. O ‘Aviva’ não faz uma ofensiva contra o Carnaval, não é uma festa de Carnaval. A gente aproveita o feriado e apresenta uma opção para quem não vai viajar ou não se identifica com a folia”, explica.

A expectativa da organização é reunir cerca de 3 mil pessoas por dia, entre jovens, adultos, famílias e idosos. A programação inclui momentos de oração, pregação, louvor, animação, experiências espirituais e celebrações litúrgicas, voltadas para todas as idades.

Entre os principais convidados estão o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, que presidirá a missa do domingo, considerado o dia solene da liturgia, e o Frei Rodolfo, da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, responsável pelas missas da segunda e da terça-feira. Também participam da programação nomes ligados à Comunidade Cristo Alegria e a outras expressões do movimento católico, como Maria José Duarte, Emanuel Machado Duarte, João Pedro, Fernanda Girotto, Rafaela Cardoso, Paulo Eduardo e Isabela Souza.

História

Em 2026, o “Aviva” chega à sua 25ª edição, celebrando uma trajetória iniciada em 2001. A ideia nasceu após uma viagem de Emanuel Duarte a São Paulo, onde conheceu encontros católicos realizados durante o Carnaval. O desafio foi lançado para Belém e, desde então, o evento cresceu, inspirando outras comunidades a realizarem iniciativas semelhantes. “Hoje em dia, várias comunidades realizam encontros no Carnaval. O ‘Aviva’ se manteve e criou uma identidade própria, baseada na alegria que vem de Cristo”, destaca o diácono.

Ao longo de suas duas décadas e meia de existência, o “Aviva” se firmou como uma tradição religiosa no calendário carnavalesco de Belém, oferecendo, durante esse período, um espaço de fé, comunhão e alegria, onde milhares de fiéis encontram um ambiente acolhedor para renovar a espiritualidade e fortalecer a vivência cristã.

Para Emanuel Duarte, mais do que um evento, o “Aviva” é uma experiência espiritual profunda. “A gente espera que cada participante viva o carisma que o Cristo Alegria tem, que leve para si a alegria verdadeira que vem de Cristo, essa alegria que não se acaba e não passa com o Carnaval. É uma alegria que Deus colocou no coração das pessoas para que elas levem para suas vidas”, afirma.

Programação

A programação do domingo (15) começa às 9h, com abertura e animação, seguida pela passagem e bênção do Santíssimo Sacramento. Ao longo da manhã, acontecem pregações e momentos de oração com Paulo Eduardo, Rafaela Cardoso e Fernanda Girotto. À tarde, o Ministério de Artes Cristo Alegria conduz momentos de animação, culminando na Santa Missa presidida por Dom Júlio Akamine, às 17h, e no show da Comunidade Cristo Alegria.

Na segunda-feira (16), o destaque é a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às 9h e coroação de Nossa Senhora após a missa das 17h. A Santa Missa será celebrada por Frei Rodolfo. Já na terça-feira (17), último dia do evento, o “Aviva” encerra com missa às 11h e grande adoração ao Santíssimo Sacramento às 16h, nos momentos finais de louvor.

Confira a programação completa:

 

Domingo, 15 de fevereiro

9h Abertura com animação 

9h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel 

10h Pregação e Oração - Paulo Eduardo 

10h50 Pregação e Oração - Rafaela Cardoso 

11h30 Pregação e Oração - Fernanda Girotto 

12h30 Intervalo de Almoço 

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria 

15h30 Experiência de oração com Emanuel Duarte 

17h Santa Missa com Dom Júlio Akamine 

18h30 Show Cristo Alegria 

20h Encerramento 

 

Segunda, 16 de fevereiro 

08h Abertura com animação 

8h20 Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel 

9h Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré 

10h Pregação e Oração - Maria José 

10h50 Pregação e Oração- Isabela Souza 

11h30 Pregação e Oração - Diácono Emanuel 

12h Oração de Consagração a Nossa Senhora 

12h30 Intervalo de Almoço 

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria 

15h30 Experiência de oração com Gerônimo Sampaio 

17h Santa Missa com Frei Rodolfo 

18h30 Coroação de Nossa Senhora 

20h Encerramento 

 

Terça, 17 de fevereiro 

9h Abertura com animação 

9h30 Pregação e Oração - Maria José 

11h Santa Missa com Frei Rodolfo 

12h30 Intervalo de Almoço 

14h30 Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria 

15h Pregação e Oração - João Pedro 

16h Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com Diácono Emanuel 

18h30 Encerramento

