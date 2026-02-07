Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Defesa Civil emite alerta severo por chuva intensa em Belém neste sábado

Os alertas têm sido frequentes neste período conhecido como inverno amazônico, quando as pancadas de chuva se tornam mais intensas e volumosas

Da Redação
fonte

Chuva em Belém - Imagem meramente ilustrativa (Thiago Gomes/O Liberal)

A Defesa Civil emitiu um alerta severo na tarde deste sábado (7), após o início de uma forte chuva por volta das 13h30, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O aviso, disparado diretamente nos celulares dos moradores, alerta para risco de alagamentos provocados pela combinação de chuvas intensas e maré alta, além da possibilidade de inundações e colapso de estruturas fluviais. O órgão orienta a população a permanecer atenta a novos comunicados e adotar medidas de precaução.

image Alerta da Defesa Civil enviado para os habitantes da Região Metropolitana de Belém (RMB) (Reprodução/Redes sociais)

Os alertas têm sido frequentes neste período conhecido como inverno amazônico, quando as pancadas de chuva se tornam mais intensas e volumosas. O fenômeno aumenta o risco de transtornos urbanos, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, exigindo monitoramento constante das autoridades e atenção redobrada por parte dos moradores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alerta de chuva severa

defesa civil

região metropolitana de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Servidores da Segbel são exonerados após flagrante em moto sem placa e sem capacete, em Belém

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4)

04.02.26 12h52

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

VESTIBULAR

Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

Saiba os passos para completar o processo de habilitação e matrícula na UFPA, Uepa, Ufra e Unifesspa, confira datas e links importantes.

02.02.26 13h06

HOMENAGEM

UFPA concede diploma simbólico a estudante morto em Belém durante a ditadura militar

O autor do disparo foi um agente da repressão estatal que atuava de forma infiltrada na instituição

03.02.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda