Defesa Civil emite alerta severo por chuva intensa em Belém neste sábado
Os alertas têm sido frequentes neste período conhecido como inverno amazônico, quando as pancadas de chuva se tornam mais intensas e volumosas
A Defesa Civil emitiu um alerta severo na tarde deste sábado (7), após o início de uma forte chuva por volta das 13h30, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O aviso, disparado diretamente nos celulares dos moradores, alerta para risco de alagamentos provocados pela combinação de chuvas intensas e maré alta, além da possibilidade de inundações e colapso de estruturas fluviais. O órgão orienta a população a permanecer atenta a novos comunicados e adotar medidas de precaução.
Os alertas têm sido frequentes neste período conhecido como inverno amazônico, quando as pancadas de chuva se tornam mais intensas e volumosas. O fenômeno aumenta o risco de transtornos urbanos, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, exigindo monitoramento constante das autoridades e atenção redobrada por parte dos moradores.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA