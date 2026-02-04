Capa Jornal Amazônia
Belém

Servidores da Segbel são exonerados após flagrante em moto sem placa e sem capacete, em Belém

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4)

O Liberal
fonte

Servidores da Segbel são exonerados após flagrante em moto sem placa e sem capacete, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Dois servidores da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), que atuavam na Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil, foram exonerados após serem flagrados cometendo infrações de trânsito. O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4), depois que um vídeo passou a circular nas redes sociais mostrando os servidores trafegando em uma motocicleta sem placa e sem o uso de capacetes.

As imagens, registradas por um motorista que seguia em um carro de passeio, mostram os agentes circulando pela travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco. Durante a infração, eles utilizavam uniformes da secretaria. A situação gerou indignação entre moradores e condutores, principalmente por se tratar de servidores vinculados a um órgão responsável pela fiscalização e cumprimento das normas de trânsito.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Belém informou que tomou conhecimento do caso após a divulgação do vídeo. Após apuração interna, os envolvidos foram identificados como servidores lotados na Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil.

“Diante da gravidade da conduta e do flagrante desrespeito às normas de trânsito, a Segbel informa que os servidores serão exonerados. A secretaria reforça que não compactua com práticas que violem a legislação e que seus agentes devem, obrigatoriamente, atuar com responsabilidade e dar o exemplo à população”, comunicou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta sem capacete e sem a devida identificação do veículo configura infrações gravíssimas, passíveis de multa, perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras penalidades administrativas.

