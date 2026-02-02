Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)

Diferentes ruas de Belém ficaram alagadas nesta tarde de segunda-feira (02) com a chuva que caiu na capital paraense, após às 15h. Moradores registraram nas redes sociais carros trafegando no meio da água em ruas de bairros centrais.

Em pouco tempo, o encontro da rua dos Mundurucus com a travessa Alcindo Cacela já estava cheia. O local no bairro da Cremação é conhecido pelos alagamentos constantes após qualquer chuva em Belém. Imagens registradas de um prédio mostram como as duas vias se transformaram em um rio. Mesmo assim alguns carros se arriscaram trafegando pelo local.

Alagamentos em Belém Chuva alagou diversos pontos da capital paraense nesta segunda-feira (02). (Reprodução redes sociais) Canal do Galo na travessa Antônio Baena transbordou mais uma vez. (Reprodução redes sociais) (Reprodução redes sociais) (Reprodução redes sociais)

Em outro ponto da cidade na travessa Antônio Baena entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, próximo à Universidade da Amazônia (Unama), o canal do Galo transbordou. Vários trechos da avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, também alagaram dificultando o trânsito.

A reportagem do portal OLIBERAL.COM solicitou resposta sobre os alagamentos para a Prefeitura Municipal de Belém (PMB).