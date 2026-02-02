Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

Os aprovados no Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem realizar a habilitação ao vínculo institucional para garantir suas vagas. O prazo para concluir o procedimento vai até as 16h da próxima quinta-feira, 5 de fevereiro. As orientações estão detalhadas no edital disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac).

Os candidatos precisam, obrigatoriamente, preencher o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), acessível virtualmente em coc.ufpa.br. Em seguida, devem realizar o envio dos documentos exigidos para o Grupo de Vagas para o qual foram classificados. Neste ano, os cursos estão separados em dois grupos de habilitação: cursos de 1ª entrada e dupla entrada; e cursos de 2ª entrada e período intensivo. Para acessar o sistema, utilize o número de inscrição no PS 2026 e o CPF do estudante aprovado.

A diretora do Ciac, Julieta Jatahy, orienta que os candidatos não deixem a entrega da documentação para a última hora. "Muitos candidatos acabam não providenciando a documentação com antecedência e, por isso, pode haver, em determinados dias, um pico de acessos ao sistema. Com isso, o sistema pode ficar mais lento e pode haver dificuldade de acesso, por isso a recomendação é que o candidato realize a sua habilitação com o máximo de antecedência possível", alertou.

Orientações para o envio de documentos

Ao iniciar o processo de habilitação, os aprovados precisam ficar atentos a detalhes importantes para o envio correto dos documentos, conforme o Edital de Convocação à Habilitação. Julieta Jatahy explica que erros comuns podem ser evitados com atenção. "Há alguns erros bobos que podem ser evitados se tivermos atenção. Muitas vezes, o candidato envia um documento de identidade que tem frente e verso, mas manda apenas a frente. Situação semelhante acontece com certificados, que também têm frente e verso, e o candidato acaba enviando só um lado. Para serem validados, os documentos devem ser enviados em sua totalidade", destacou a diretora.

Após o preenchimento do COC, a habilitação pode incluir outras etapas, de acordo com o grupo de vaga do calouro. Entre elas, estão:

a validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), quilombola ou indígena;

a verificação pela Comissão Multiprofissional de Verificação PcD (CMV PcD) para candidatos cotistas PcD;

a conferência dos documentos originais enviados pelo Sistema de Cadastro Online de Calouros, destinada somente aos estudantes deferidos no processo de habilitação.

Matrícula nas atividades acadêmicas

Somente o candidato que tiver seu vínculo institucional deferido estará apto à matrícula nas atividades acadêmicas. O número da matrícula poderá ser consultado na página do COC, na aba Relatório de Candidatos Homologados, Cadastrados e Matriculados no Sigaa.

Após obter o número de matrícula, é obrigatório que o estudante faça seu cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). Quem tiver dificuldade, pode seguir as instruções disponíveis no manual apresentado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic/UFPA).

Prazos em outras Universidades públicas

Além da UFPA, outras instituições de ensino superior do Pará também estão com prazos abertos para habilitação e matrícula.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) tem pré-matrícula on-line até terça-feira, 2 de fevereiro. A confirmação presencial ocorre de 2 a 4 de fevereiro para cotistas e de 5 a 6 de fevereiro para ampla concorrência. O início das aulas para o período letivo 2026.1 na Uepa está previsto para 19 de fevereiro de 2026.

Os aprovados na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) pelo Sisu 2026 devem enviar a documentação obrigatória. O prazo inicia nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, e segue até 5 de fevereiro, conforme o calendário do Sisu. O processo é totalmente remoto. O edital com lista de documentos, formulários e orientações está em disponível no site da Ufra. O ano letivo 2026.1 está previsto para iniciar no dia 6 de abril.

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) divulgou edital para a Habilitação Institucional da Chamada Regular do Sisu 2026. O envio de documentos pelos candidatos segue até o dia 3 de fevereiro, às 18h, pela internet, conforme Edital nº 02, que também apresenta a lista completa de documentação. O processo inicia pelo Cadastro Online de Calouros (COC), disponível em coc.unifesspa.edu.br.

A Unifesspa informou que a banca de heteroidentificação será realizada por videoconferência, nos dias 2 e 3 de fevereiro, em quatro horários: das 8h às 10h e das 14h às 16h em ambos os dias. O agendamento específico pode ser consultado no Edital nº 03. Os editais estão disponíveis em tinyurl.com/unifesspasisu.

Passado o período de habilitação, as aulas do Campus Belém do Instituto Federal do Pará (IFPA) iniciarão no dia 12 de dezembro.

Calendário detalhado de habilitação e matrícula 2026

UFPA: Prazo final: Até as 16h de quinta-feira, 05 de fevereiro.

Prazo final: Até as 16h de quinta-feira, 05 de fevereiro. Uepa: Pré-matrícula online: Até terça-feira, 02 de fevereiro. Confirmação presencial (Cotistas): De 02 a 04 de fevereiro. Confirmação presencial (Ampla Concorrência): De 05 a 06 de fevereiro.

Ufra: Matrícula (Remota): De 02 a 05 de fevereiro.

Unifesspa: Envio de documentos: Até as 18h de 03 de fevereiro. Banca de Heteroidentificação (Vídeo): Dias 02 e 03 de fevereiro (08h às 10h e 14h às 16h).

