Motorista de aplicativo Marcos Souza denuncia buraco sinalizado com galho no Marco

Um buraco profundo na travessa Alferes Costa, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, tem preocupado o motorista de aplicativo Marcos Souza, de 51 anos. Segundo o denunciante, para alertar sobre o risco, moradores improvisaram a sinalização usando um galho de árvore e um pneu, mas o perigo de acidentes continua elevado, principalmente com a chegada do período chuvoso. O registro foi feito no dia 12 de novembro.

Motorista de aplicativo Marcos Souza (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Marcos conta que quase houve um acidente recente no trecho. “Ontem, um amigo meu veio dar o retorno e quase caiu no buraco. Ele me avisou hoje cedo e, quando eu olhei, vi que estava muito perigoso. Não é raso, é fundo mesmo”, relata.

O motorista afirma que o problema tende a piorar com as chuvas. “Isso aí é capaz de se alargar mais. Quando enche, a água cobre tudo e a pessoa não vê o buraco. Aí cai, machuca, quebra carro. Tem que tampar isso antes que piore”, alerta.

Segundo ele, a via é muito movimentada e usada diariamente por motoristas de aplicativo, ônibus e pedestres. “Passa muita gente aqui. É uma área asfaltada, e precisa ser resolvido o quanto antes. Tem movimento o dia inteiro”, destaca.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre o reparo da via, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.