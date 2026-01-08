Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônomo Jorge Emerson Franco teme queda de duas pontes de madeira na Terra Firme

A situação persiste há dois anos e até acidentes já aconteceram no local, segundo o morador

Ayla Ferreira com colaboração de Cira Pinheiro

No bairro da Terra Firme, em Belém, a estrutura precária de duas pontes, que ficam nas passagens Ligação e Dom Manoel, respectivamente, preocupa o autônomo Jorge Emerson Franco, de 40 anos, que é morador da área. Feitas de madeira, elas são utilizadas por pedestres e veículos, como carros e motos. O denunciante comenta que teme a queda das pontes porque o material é frágil e está em péssimas condições. O registro foi feito em 10 de dezembro.

VEJA MAIS

image Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia
Quando chove, a passagem fica completamente alagada, dificultando o trânsito de pedestres e veículos

image Aposentada Judite Araújo alerta para buraco na rodovia Mário Covas
O transtorno começou há cerca de dois meses, com a formação de uma pequena poça

O autônomo relata que a situação persiste há dois anos. “Já está fazendo o segundo aniversário. Ela ainda está em pé porque nós ajeitamos um pouquinho para poder passar pelo menos pedestre, porque essa ponte já não aguenta mais nada. A outra que tem, que dá acesso às outras coisas como a Usina da Paz, a universidade, também está quebrada”, diz.

Segundo Jorge Emerson, os moradores já procuraram o poder público. “O governo tem uma obra parada no canal, a prefeitura também não faz nada, estamos ilhados aqui. É uma via de muito fluxo de carros, nós pedimos que o poder público se manifeste. Que eles possam olhar para a gente aqui”, desabafa o autônomo.

Em virtude das más condições da ponte, o local já foi cenário de acidentes, inclusive com idosos. Emerson conta que uma idosa quase quebrou a perna, pois estava trafegando na via de bicicleta, errou o vão da passagem e caiu, mas os moradores ajudaram. Carros já ficaram presos na ponte, motos também já caíram. “Fica inviável uma ponte dessa em uma rua movimentada, ninguém faz nada”, reclama o morador.

A chuva torna a situação ainda mais difícil, já que o canal está cheio de mato. “A ponte vai no fundo. As pessoas não podem aterrar as casas que vão no fundo porque não passa caminhão na ponte. Como vocês podem ver, as pessoas têm que jogar o anexo ali para carregar lá para dentro, porque não tem como. Dia de chuva alaga tudo. Dois anos essa situação”, afirma.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), do Governo do Pará. A Seinfra informou, em nota, que as obras no Canal Lago Verde seguem em andamento e avançam conforme o cronograma. "Atualmente, estão sendo realizados os serviços de rede de drenagem e da estrutura da Nova Feira. Sobre a manutenção de pontes, a responsabilidade é do poder municipal”, diz o comunicado.

Já a Prefeitura de Belém informou que as demandas relacionadas à manutenção de pontes na cidade estão inseridas no planejamento da gestão municipal. Segundo a nota, a administração trabalha de forma contínua em ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, considerando critérios técnicos e o cronograma de execução dos serviços. Também está previsto o fortalecimento das frentes de manutenção urbana, com a ampliação das ações de conservação de estruturas como pontes e passarelas, com foco na segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

queda de ponte

terra firme
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Jorge Emerson Franco teme queda de duas pontes de madeira na Terra Firme

A situação persiste há dois anos e até acidentes já aconteceram no local, segundo o morador

08.01.26 10h29

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia

Quando chove, a passagem fica completamente alagada, dificultando o trânsito de pedestres e veículos

06.01.26 17h36

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Judite Araújo alerta para buraco na rodovia Mário Covas

O transtorno começou há cerca de dois meses, com a formação de uma pequena poça

02.01.26 9h54

VOCÊ REPÓRTER

Entulho de imóvel demolido na Pedreira preocupa a diarista Silvia Souza

A preocupação dos moradores é que com a chegada da chuvas fortes em Belém, a situação se agrave, pelo fato de que o local com o material acumulado está infestado de ratos e mosquitos transmissores de doenças

01.01.26 15h45

problema urbano

Autônomo Luiz Antônio Torres De Andrade denúncia árvore com as raízes cedendo, no bairro do Marco

Quem passa pelo local pode perceber facilmente o estrago causado pelas raízes do vegetal

28.12.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Chef de cozinha Carla Oliveira denuncia vazamento de água na Batista Campos

Segundo a denunciante, existe um desperdício na rua. Enquanto isso, nas casas, há a falta de água

17.12.25 11h27

VOCÊ REPÓRTER

Lavador de carros João Carlos da Silva denuncia lixo e pneus acumulados em via pública no Marco

As condições climáticas pioraram a situação do ponto de descarte de pneus, que agora ficam expostos à chuva

16.12.25 18h15

VOCÊ REPÓRTER

Técnico de eletrodomésticos José Deocleciano alerta para ponto crítico de descarte no Coqueiro

O denunciante também acrescenta que mesmo que seja feita uma limpeza regular, o problema volta rapidamente

14.12.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda