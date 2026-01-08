Autônomo Jorge Emerson Franco teme queda de duas pontes de madeira na Terra Firme

No bairro da Terra Firme, em Belém, a estrutura precária de duas pontes, que ficam nas passagens Ligação e Dom Manoel, respectivamente, preocupa o autônomo Jorge Emerson Franco, de 40 anos, que é morador da área. Feitas de madeira, elas são utilizadas por pedestres e veículos, como carros e motos. O denunciante comenta que teme a queda das pontes porque o material é frágil e está em péssimas condições. O registro foi feito em 10 de dezembro.

O autônomo relata que a situação persiste há dois anos. “Já está fazendo o segundo aniversário. Ela ainda está em pé porque nós ajeitamos um pouquinho para poder passar pelo menos pedestre, porque essa ponte já não aguenta mais nada. A outra que tem, que dá acesso às outras coisas como a Usina da Paz, a universidade, também está quebrada”, diz.

Segundo Jorge Emerson, os moradores já procuraram o poder público. “O governo tem uma obra parada no canal, a prefeitura também não faz nada, estamos ilhados aqui. É uma via de muito fluxo de carros, nós pedimos que o poder público se manifeste. Que eles possam olhar para a gente aqui”, desabafa o autônomo.

Em virtude das más condições da ponte, o local já foi cenário de acidentes, inclusive com idosos. Emerson conta que uma idosa quase quebrou a perna, pois estava trafegando na via de bicicleta, errou o vão da passagem e caiu, mas os moradores ajudaram. Carros já ficaram presos na ponte, motos também já caíram. “Fica inviável uma ponte dessa em uma rua movimentada, ninguém faz nada”, reclama o morador.

A chuva torna a situação ainda mais difícil, já que o canal está cheio de mato. “A ponte vai no fundo. As pessoas não podem aterrar as casas que vão no fundo porque não passa caminhão na ponte. Como vocês podem ver, as pessoas têm que jogar o anexo ali para carregar lá para dentro, porque não tem como. Dia de chuva alaga tudo. Dois anos essa situação”, afirma.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), do Governo do Pará. A Seinfra informou, em nota, que as obras no Canal Lago Verde seguem em andamento e avançam conforme o cronograma. "Atualmente, estão sendo realizados os serviços de rede de drenagem e da estrutura da Nova Feira. Sobre a manutenção de pontes, a responsabilidade é do poder municipal”, diz o comunicado.

Já a Prefeitura de Belém informou que as demandas relacionadas à manutenção de pontes na cidade estão inseridas no planejamento da gestão municipal. Segundo a nota, a administração trabalha de forma contínua em ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, considerando critérios técnicos e o cronograma de execução dos serviços. Também está previsto o fortalecimento das frentes de manutenção urbana, com a ampliação das ações de conservação de estruturas como pontes e passarelas, com foco na segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades