Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia

Os moradores da passagem Liberdade, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, convivem diariamente com a falta de infraestrutura da via. Desníveis, buracos e bueiros abertos, além do alagamento em dias chuvosos, são alguns dos problemas encontrados no local. Segundo a aposentada Sandra Fonseca, a situação já existe desde a criação da passagem. O registro foi feito em 11 de novembro.

Sandra relata que a passagem está abaixo do nível da avenida Rodolfo Chermont. Basta uma chuva para que o local fique completamente alagado, dificultando a passagem de pedestres e veículos. “A água fica parada aqui por conta desse desnível. Lá para a frente, quem tem carro, quem anda, as crianças que gostam de tomar banho [de chuva], normalmente e quando você vê, tem mais que criança, tem outras coisas”, conta, alternado para a presença de ratos e insetos.

Para a aposentada, a tubulação do esgoto é estreita. “É estreito e talvez seja isso que está impedindo a água de seguir, ela fica presa por muito tempo”, afirma. Ela relembra que o problema de desnível teve início com a construção da passagem, e que houve uma promessa da Prefeitura de Belém para a resolução do problema.

“Ficou prometido na Prefeitura isso, os vizinhos já contavam. Ninguém veio aqui fazer o serviço que disse que foi feito na Prefeitura”, lamenta a aposentada. Sandra destaca que nivelar e asfaltar a rua já ajudaria bastante. “Tempo desses, um senhor que estava doente, inclusive já não está mais entre nós, a ambulância foi difícil para chegar”, diz.

A redação solicitou um posicionamento da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) da Prefeitura de Belém. Em nota, a pasta informa que “a Passagem Liberdade, no bairro da Marambaia, já está inserida no planejamento de ações para o ano de 2026. A via passará por uma avaliação técnica detalhada para o levantamento das necessidades. A Sezel reforça que atua de forma contínua na recuperação do sistema viário da capital. Desde o início da Operação Tapa-Buraco, mais de 25 mil toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas, beneficiando mais de 50 bairros de Belém, como parte do esforço permanente da Prefeitura para garantir mais segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida à população”, diz o informativo.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades