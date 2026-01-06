Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia

Quando chove, a passagem fica completamente alagada, dificultando o trânsito de pedestres e veículos

Ayla Ferreira* com colaboração de Cira Pinheiro
fonte

A aposentada Sandra Fonseca. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Os moradores da passagem Liberdade, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, convivem diariamente com a falta de infraestrutura da via. Desníveis, buracos e bueiros abertos, além do alagamento em dias chuvosos, são alguns dos problemas encontrados no local. Segundo a aposentada Sandra Fonseca, a situação já existe desde a criação da passagem. O registro foi feito em 11 de novembro.

VEJA MAIS

image Aposentada Judite Araújo alerta para buraco na rodovia Mário Covas
O transtorno começou há cerca de dois meses, com a formação de uma pequena poça

image Cuidador de idosos David Teixeira denuncia descarte irregular de lixo no bairro do Marco
Os moradores da região da travessa Timbó, esquina com o canal da Leal Martins, no bairro do Marco, em Belém, estão sofrendo com um ponto crítico de descarte irregular de lixo

Sandra relata que a passagem está abaixo do nível da avenida Rodolfo Chermont. Basta uma chuva para que o local fique completamente alagado, dificultando a passagem de pedestres e veículos. “A água fica parada aqui por conta desse desnível. Lá para a frente, quem tem carro, quem anda, as crianças que gostam de tomar banho [de chuva], normalmente e quando você vê, tem mais que criança, tem outras coisas”, conta, alternado para a presença de ratos e insetos.

Para a aposentada, a tubulação do esgoto é estreita. “É estreito e talvez seja isso que está impedindo a água de seguir, ela fica presa por muito tempo”, afirma. Ela relembra que o problema de desnível teve início com a construção da passagem, e que houve uma promessa da Prefeitura de Belém para a resolução do problema.

“Ficou prometido na Prefeitura isso, os vizinhos já contavam. Ninguém veio aqui fazer o serviço que disse que foi feito na Prefeitura”, lamenta a aposentada. Sandra destaca que nivelar e asfaltar a rua já ajudaria bastante. “Tempo desses, um senhor que estava doente, inclusive já não está mais entre nós, a ambulância foi difícil para chegar”, diz.

Sezel

A redação solicitou um posicionamento da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) da Prefeitura de Belém. Em nota, a pasta informa que “a Passagem Liberdade, no bairro da Marambaia, já está inserida no planejamento de ações para o ano de 2026. A via passará por uma avaliação técnica detalhada para o levantamento das necessidades. A Sezel reforça que atua de forma contínua na recuperação do sistema viário da capital. Desde o início da Operação Tapa-Buraco, mais de 25 mil toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas, beneficiando mais de 50 bairros de Belém, como parte do esforço permanente da Prefeitura para garantir mais segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida à população”, diz o informativo.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

marambaia

passagem liberdade marambaia

rua precária
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Sandra Fonseca denuncia situação precária da passagem Liberdade, na Marambaia

Quando chove, a passagem fica completamente alagada, dificultando o trânsito de pedestres e veículos

06.01.26 17h36

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Judite Araújo alerta para buraco na rodovia Mário Covas

O transtorno começou há cerca de dois meses, com a formação de uma pequena poça

02.01.26 9h54

VOCÊ REPÓRTER

Entulho de imóvel demolido na Pedreira preocupa a diarista Silvia Souza

A preocupação dos moradores é que com a chegada da chuvas fortes em Belém, a situação se agrave, pelo fato de que o local com o material acumulado está infestado de ratos e mosquitos transmissores de doenças

01.01.26 15h45

problema urbano

Autônomo Luiz Antônio Torres De Andrade denúncia árvore com as raízes cedendo, no bairro do Marco

Quem passa pelo local pode perceber facilmente o estrago causado pelas raízes do vegetal

28.12.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Chef de cozinha Carla Oliveira denuncia vazamento de água na Batista Campos

Segundo a denunciante, existe um desperdício na rua. Enquanto isso, nas casas, há a falta de água

17.12.25 11h27

VOCÊ REPÓRTER

Lavador de carros João Carlos da Silva denuncia lixo e pneus acumulados em via pública no Marco

As condições climáticas pioraram a situação do ponto de descarte de pneus, que agora ficam expostos à chuva

16.12.25 18h15

VOCÊ REPÓRTER

Técnico de eletrodomésticos José Deocleciano alerta para ponto crítico de descarte no Coqueiro

O denunciante também acrescenta que mesmo que seja feita uma limpeza regular, o problema volta rapidamente

14.12.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Feirante Maria Ferreira denuncia buracos, lama e falta de escoamento no bairro do Castanheira

A feirante afirma que comerciantes e moradores convivem com prejuízos e insegurança

12.12.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda