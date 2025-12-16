Capa Jornal Amazônia
Lavador de carros João Carlos da Silva denuncia lixo e pneus acumulados em via pública no Marco

As condições climáticas pioraram a situação do ponto de descarte de pneus, que agora ficam expostos à chuva

Ayla Ferreira*

Acúmulo de pneus, lixo e entulho. Essa é a situação da travessa Barão do Triunfo com a avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Uma oficina nas proximidades utiliza a via pública para o descarte de pneus, que ficam expostos à chuva e transformam-se em focos de água parada. Há, ainda, um ponto de descarte irregular de lixo no local. João Carlos Soares da Silva, lavador de carros, de 57 anos, diz que o lixo e os pneus já estão no local faz tempo, em registro feito na última segunda-feira (15).

“Esse lixo acumulado e os pneus sempre existiram aí. Tem bem ali [uma oficina], que coloca os pneus aí. É perigoso, tem rato, tem um bocado de coisa que saí daí”, afirma João Carlos. 

Com o período do inverno amazônico se aproximando, as chuvas na capital paraense aumentaram. As condições climáticas pioraram a situação do ponto de descarte de pneus, que agora ficam expostos à chuva, elevando o risco de proliferação de larvas do mosquito Aedes Aegypti, vetor da Dengue, Zika e Chikungunya.

João conta que a vizinhança chega a conversar sobre o assunto, para evitar o aumento de descarte de lixo e entulho, mas ainda existe imprudência. “Os moradores jogam antes, passa o carro, faz a limpeza, mas a própria população joga”, diz. Ele relata, ainda, que o número de roedores aumentou nos últimos dias.

“Pessoal liga, mas eles [as autoridades] não vêm”, complementa. João espera que a situação seja resolvida de forma breve pelas autoridades responsáveis.

Ciclus Amazônia

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém. Em nota, informaram que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de entulho, a exemplo dos pneus.

“A empresa realiza a coleta desses materiais, que são encaminhados temporariamente ao Aterro do Aurá e, posteriormente, destinados a empresas parceiras para coprocessamento, garantindo a destinação ambientalmente adequada. Mensalmente, mais de 6 mil pneus são recolhidos e reciclados por esse processo.

A coleta programada de entulho atende volumes de até 1 metro cúbico, o equivalente a uma caixa d’água de mil litros, e pode ser solicitada pelo Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, pelo número (91) 98405-3100, com prazo de atendimento de até 72 horas.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181. Para mais informações sobre os dias e horários da coleta, acesse www.ciclusamazonia.com.br”, finaliza a nota.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

