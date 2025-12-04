Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Comerciante Robinho Melo alerta para bueiros entupidos no bairro Parque Verde

Segundo o morador, a última limpeza ocorreu no início do ano, mas os bueiros seguem sem tampa

Laura Serejo*
fonte

Comerciante Robinho Melo, de 46 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Bueiros entupidos e água constantemente empoçada têm dificultado a rotina dos moradores do Conjunto Jardim Sevilha, na avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, em Belém. Segundo o comerciante Robinho Melo, de 46 anos, mesmo sem chuva, a via principal permanece tomada por água suja, que invade acessos e nunca recebeu solução definitiva. O registro foi feito no dia 3 de dezembro.

image Comerciante Robinho Melo, de 46 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Robinho afirma que o problema é antigo e sem solução. “A gente está há vários anos esperando um trabalho de reparação desses bueiros. Sai prefeitura, entra prefeitura e nada muda. A água fica empossada mesmo sem chuva e isso aqui é um problema crônico”, relata.

Ele explica que os moradores dependem de poços artesianos e que a água parada afeta a qualidade da água consumida. “Essa água parada contamina os nossos poços. Cada bloco tem um poço, porque aqui não tem água encanada. Já teve gente que ficou doente por causa dessa água suja”, afirma.

Segundo o morador, a última limpeza ocorreu no início do ano, mas os bueiros seguem sem tampa, o que facilita o entupimento e gera risco de acidentes. “Prometeram fazer tampas novas, mas nada foi feito. Já teve caso de uma senhora cair porque o bueiro estava aberto e a rua estava escura. Por pouco não foi algo grave”, lembra.

Para Robinho, uma intervenção simples traria alívio imediato, mas a solução definitiva exige obras maiores. “A limpeza e a desobstrução amenizam, mas o que a gente precisa mesmo é de uma nova rede de esgoto. A atual foi feita há mais de 30 anos para 30 blocos. Hoje o conjunto cresceu muito, tem casas, comércios, kitnets… o sistema não suporta mais”, afirma.

A reportagem solicitou posicionamento da  Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a limpeza dos bueiros e a situação do conjunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

bueiros abertos
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Robinho Melo alerta para bueiros entupidos no bairro Parque Verde

Segundo o morador, a última limpeza ocorreu no início do ano, mas os bueiros seguem sem tampa

04.12.25 20h47

VOCÊ REPÓRTER

Aposentados denunciam parada de ônibus deteriorada no bairro do Souza

O acrílico quebrado e a estrutura danificada preocupam moradores e usuários do transporte público

02.12.25 15h36

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Márcio Almeida reclama de alagamento crítico no bairro do Guamá

O morador explica que o problema é recorrente e nunca foi resolvido

30.11.25 9h00

VOCÊ REPÓRTER

Comerciário Geraldo Silva denuncia ponto crítico de descarte de lixo no Conjunto Império Amazônico

O morador afirma que o problema se intensificou e que a via nunca permaneceu limpa por muito tempo

27.11.25 13h59

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Lucilene Barbosa se assusta com emaranhado de cabos em calçada no bairro do Marco

Os cabos estavam próximos a um poste, prejudicando a mobilidade de pedestres

25.11.25 18h35

DESCASO

Balconista Elaine Guimarães denuncia fios caídos na avenida Almirante Barroso

Quem passa pela avenida Almirante Barroso, em frente ao Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, encontra vários fios caídos e espalhados pela calçada

20.11.25 19h32

VOCÊ REPÓRTER

Motorista de aplicativo Marcos Souza denuncia buraco sinalizado com galho no Marco

O motorista afirma que o problema tende a piorar com as chuvas

18.11.25 19h45

VOCÊ REPÓRTER

Guardador de carros André Santos alerta para calçada quebrada e mato alto no Umarizal

O guardador destaca que uma simples limpeza e nivelamento já trariam melhorias

16.11.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda