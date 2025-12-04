Comerciante Robinho Melo alerta para bueiros entupidos no bairro Parque Verde

Bueiros entupidos e água constantemente empoçada têm dificultado a rotina dos moradores do Conjunto Jardim Sevilha, na avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, em Belém. Segundo o comerciante Robinho Melo, de 46 anos, mesmo sem chuva, a via principal permanece tomada por água suja, que invade acessos e nunca recebeu solução definitiva. O registro foi feito no dia 3 de dezembro.

Comerciante Robinho Melo, de 46 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Robinho afirma que o problema é antigo e sem solução. “A gente está há vários anos esperando um trabalho de reparação desses bueiros. Sai prefeitura, entra prefeitura e nada muda. A água fica empossada mesmo sem chuva e isso aqui é um problema crônico”, relata.

Ele explica que os moradores dependem de poços artesianos e que a água parada afeta a qualidade da água consumida. “Essa água parada contamina os nossos poços. Cada bloco tem um poço, porque aqui não tem água encanada. Já teve gente que ficou doente por causa dessa água suja”, afirma.

Segundo o morador, a última limpeza ocorreu no início do ano, mas os bueiros seguem sem tampa, o que facilita o entupimento e gera risco de acidentes. “Prometeram fazer tampas novas, mas nada foi feito. Já teve caso de uma senhora cair porque o bueiro estava aberto e a rua estava escura. Por pouco não foi algo grave”, lembra.

Para Robinho, uma intervenção simples traria alívio imediato, mas a solução definitiva exige obras maiores. “A limpeza e a desobstrução amenizam, mas o que a gente precisa mesmo é de uma nova rede de esgoto. A atual foi feita há mais de 30 anos para 30 blocos. Hoje o conjunto cresceu muito, tem casas, comércios, kitnets… o sistema não suporta mais”, afirma.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a limpeza dos bueiros e a situação do conjunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.