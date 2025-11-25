Dona de casa Lucilene Barbosa se assusta com emaranhado de cabos em calçada no bairro do Marco

A dona de casa Lucilene Barbosa Vieira, de 55 anos, se assustou ao ver um emaranhado de cabos, com características típicas de material de telecomunicação, espalhados pela calçada da avenida Duque de Caxias, no cruzamento com a travessa Doutor Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, em Belém. O registro foi feito no dia 18 de novembro, quando os cabos estavam próximos a um poste, prejudicando a mobilidade de pedestres.

“Um perigo, porque a gente não sabe do que se trata. E ainda fica feio”, reclamou a denunciante, moradora do bairro. Segundo Lucilene, os fios ficaram jogados depois de uma troca de poste. “Eles não tiraram depois que trocaram, então os fios ficaram jogados. Era a obrigação deles tirarem e não fizeram”, afirma.

A moradora relata uma desigualdade: enquanto a praça, localizada nas proximidades, foi reformada, a calçada da avenida Duque de Caxias segue afetada pelos cabos, que já estão no local há cerca de três meses. “Ajeitaram a praça, que fica do lado de dentro. Do lado que a gente anda, ficaram os fios”, reclama.

“A gente não pode fazer nada, tem que andar por cima e desviar deles”, finaliza a dona de casa.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Equatorial Pará para obter informações sobre a origem dos fios. Em nota, a empresa de distribuição de energia elétrica informa que os cabos pertencem a empresas de telecomunicação.

“A Distribuidora reforça que as ações de instalação, manutenção e retirada dos cabos de empresas de telecomunicação (internet, TV à cabo, fibra óptica e telefonia fixa), que compartilham o uso dos postes, são de responsabilidade das mesmas. Nestes casos, a distribuidora de energia, quando identifica alguma irregularidade técnica, realiza a notificação das empresas responsáveis para que executem o serviço”, diz a nota.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades